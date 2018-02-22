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GE і "Укрзалізниця" уклали
рамкову 15-річну угоду майже...

GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:22

GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в релізі "Укрзалізниці".

Дивися повний текст GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже на $1 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:22

"Производство локомотивов стартует в начале 2018 году в США. Первые поставки запланированы на предстоящую осень" - это главное, остальное лирика...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:49

  antikkristall написав:"Производство локомотивов стартует в начале 2018 году в США. Первые поставки запланированы на предстоящую осень" - это главное, остальное лирика...


Статью не читай, сразу зраду нагнетай?
Рамочное соглашение предусматривает, что со временем уровень локализации будет доведен до 40%
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:36

Трамп молодец. Обещал создавать больше рабочих мест в США, и так и делает. То уголь пихнет на экспорт, то тепловозы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:33

Порошенко с такой помпой говорит о контракте, как будто продал на миллиард, а не купил на миллиард:) Просто клоун... Интересно, когда его Рошен покупает оборудование за границей на много миллионов долларов, он тоже выписывает чек с улыбкой на лице и гордостью за себя?

При наличии 3 прозводителей в Украине контракт отдал зарубежной компании. Локализация 10% - это что-то вроде перевода инструкций по эксплуатации на украинский язык. Вся стоимость добавляется в США. И там же, а не здесь, будут заняты рабочие руки и мозги.

А заплатим за это мы с вами (и даже вы, Зоммер, заплатите, хоть по должностной инструкции и должны радоваться) - 2 повышения цен на билеты УЗ уже анонсированы. С 1 апреля и с 1 октября.
Detractoris
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:22

  Detractoris написав:При наличии 3 прозводителей в Украине контракт отдал зарубежной компании.


Самый крупный захвачен рашкой, так что пока выбыл из строя.

  Detractoris написав:Локализация 10% - это что-то вроде перевода инструкций по эксплуатации на украинский язык.


Опять твои выдумки?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:55

  Sommer написав:
  Detractoris написав:При наличии 3 прозводителей в Украине контракт отдал зарубежной компании.


Самый крупный захвачен рашкой, так что пока выбыл из строя.

  Detractoris написав:Локализация 10% - это что-то вроде перевода инструкций по эксплуатации на украинский язык.


Опять твои выдумки?


Самый крупный захвачен сепаратистами, всячески поддерживаемыми рашкой. С такой формулировкой соглашусь.

Но как это отвечает на вопрос? Что, обязательно заказывать у самого крупного? Или хотите сказать, что остальные не потянут объем 30 локомотивов за 2 года? Не смешите!

Давайте честно - Порошенко отдает долги тем, кто помог ему придти к власти и благодаря кому он эту власть еще может удерживать со своим около-нулевым рейтингом.

Американские власти требуют от Порошенко платить, покупая все, что только можно у американских компаний, и Петро послушно платит - уголь, ядерное топливо, локомотивы. Вероятно, скоро еще и оружие.

Только платит он не своими деньгами из Панамы в Чикаго на счет GE, а нашими с вами. Мы оплачиваем его политические амбиции и иммунитет.

Вы на это согласны? Ну... что тут сказать...

Не поймите неправильно, что мне не по душе американская продукция - я не просто думаю, а точно уверен, что локомотивы мы купим качественные. Вероятно, даже лучше по качеству, чем были бы украинские. Но какой ценой?

Вам нужно ездить по стране, мне нужно ездить, большей части украинцев нужно. Только как это возможно на всем импортном? За какие средства? Какая в этом экономика?

Вы представляете себе, сколько необходимо сырья и с/х продукции продать на внешнем рынке, чтобы купить за валюту один ломокотив? Мы все, что только можем производить для себя сами, должны производить сами! И на страже этих интересов первым в списке должен быть президент.

Посмотрите, с каким сальдо сведена внешняя торговля в 2017 году!! С дефицитом в 6 млрд долларов! Мы не можем себе позволить столько импорта! Подобная модель экономики оставляет нас без шансов на собственное производство всего, кроме сырья.

А сырья, даже если мириться с участью сырьевого придатка у нас недостаточно, чтобы кормить 40 млн населения. Мы не Саудовская Аравия, и даже не Россия. У нас в большом количестве есть только железная руда и чернозем, на которых не сделаешь объемов экспорта, как на углеводородах, даже будучи в ТОПе мировых поставщиков
Detractoris
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:14

Re: GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже.

  Detractoris написав:Не поймите неправильно, что мне не по душе американская продукция - я не просто думаю, а точно уверен, что локомотивы мы купим качественные. Вероятно, даже лучше по качеству, чем были бы украинские. Но какой ценой?

Вам нужно ездить по стране, мне нужно ездить, большей части украинцев нужно. Только как это возможно на всем импортном? За какие средства? Какая в этом экономика?

Ланос чи Таврія? - треба ж не тільки агітувати, але й підтримувати вітчизняного виробника. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:46

  lapay написав:
  Detractoris написав:Не поймите неправильно, что мне не по душе американская продукция - я не просто думаю, а точно уверен, что локомотивы мы купим качественные. Вероятно, даже лучше по качеству, чем были бы украинские. Но какой ценой?

Вам нужно ездить по стране, мне нужно ездить, большей части украинцев нужно. Только как это возможно на всем импортном? За какие средства? Какая в этом экономика?

Ланос чи Таврія? - треба ж не тільки агітувати, але й підтримувати вітчизняного виробника. ;)


Бредовый комментарий. Стандартного для вашей учетки уровня, впрочем :)

Вы прекрасно знаете, что ни УССР, ни Украина не умели и не умеют производить автомобилей. В отличие от темы обсуждения - локомотивы умели и пока еще умеем (но с принятым решением об эксклюзивном контракте на импорт на ближайшие 20 лет, экспертиза будет утрачена быстро).

Но все равно лезете выпендриться и выслужиться.

Можно подумать, что проблема дефицита внешней торговли и, соответственно, рабочих мест, игнорируемая властями, исчезнет от ваших испражнений с претензией на остроумие.

Решение такое же преступное, как и закупка Колесниковым импортных электричек под Евро 2012. Только тогда вы кричали "караул, коррупция", а сейчас пытаетесь отыскать оправдания в аналогичной ситуации...
Detractoris
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:58

  Detractoris написав: Самый крупный захвачен сепаратистами, всячески поддерживаемыми рашкой. С такой формулировкой соглашусь. Но как это отвечает на вопрос? Что, обязательно заказывать у самого крупного? Или хотите сказать, что остальные не потянут объем 30 локомотивов за 2 года? Не смешите! Давайте честно - Порошенко отдает долги тем, кто помог ему придти к власти и благодаря кому он эту власть еще может удерживать со своим около-нулевым рейтингом. Американские власти требуют от Порошенко платить, покупая все, что только можно у американских компаний, и Петро послушно платит - уголь, ядерное топливо, локомотивы. Вероятно, скоро еще и оружие. Только платит он не своими деньгами из Панамы в Чикаго на счет GE, а нашими с вами. Мы оплачиваем его политические амбиции и иммунитет. Вы на это согласны? Ну... что тут сказать... Не поймите неправильно, что мне не по душе американская продукция - я не просто думаю, а точно уверен, что локомотивы мы купим качественные. Вероятно, даже лучше по качеству, чем были бы украинские. Но какой ценой? Вам нужно ездить по стране, мне нужно ездить, большей части украинцев нужно. Только как это возможно на всем импортном? За какие средства? Какая в этом экономика? Вы представляете себе, сколько необходимо сырья и с/х продукции продать на внешнем рынке, чтобы купить за валюту один ломокотив? Мы все, что только можем производить для себя сами, должны производить сами! И на страже этих интересов первым в списке должен быть президент. Посмотрите, с каким сальдо сведена внешняя торговля в 2017 году!! С дефицитом в 6 млрд долларов! Мы не можем себе позволить столько импорта! Подобная модель экономики оставляет нас без шансов на собственное производство всего, кроме сырья. А сырья, даже если мириться с участью сырьевого придатка у нас недостаточно, чтобы кормить 40 млн населения. Мы не Саудовская Аравия, и даже не Россия. У нас в большом количестве есть только железная руда и чернозем, на которых не сделаешь объемов экспорта, как на углеводородах, даже будучи в ТОПе мировых поставщиков

"Рамочное соглашение предусматривает, что со временем уровень локализации будет доведен до 40%" - для такого проекта это более чем достаточно. Давайте, для начала, освоим хотя-бы 40% Отличный проект!
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