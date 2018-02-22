GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже...
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Detractoris написав: Бредовый комментарий. Стандартного для вашей учетки уровня, впрочем Вы прекрасно знаете, что ни УССР, ни Украина не умели и не умеют производить автомобилей. В отличие от темы обсуждения - локомотивы умели и пока еще умеем (но с принятым решением об эксклюзивном контракте на импорт на ближайшие 20 лет, экспертиза будет утрачена быстро). Но все равно лезете выпендриться и выслужиться. Можно подумать, что проблема дефицита внешней торговли и, соответственно, рабочих мест, игнорируемая властями, исчезнет от ваших испражнений с претензией на остроумие. Решение такое же преступное, как и закупка Колесниковым импортных электричек под Евро 2012. Только тогда вы кричали "караул, коррупция", а сейчас пытаетесь отыскать оправдания в аналогичной ситуации...
Detractoris написав: Самый крупный захвачен сепаратистами, всячески поддерживаемыми рашкой. С такой формулировкой соглашусь. Но как это отвечает на вопрос? Что, обязательно заказывать у самого крупного? Или хотите сказать, что остальные не потянут объем 30 локомотивов за 2 года? Не смешите! Давайте честно - Порошенко отдает долги тем, кто помог ему придти к власти и благодаря кому он эту власть еще может удерживать со своим около-нулевым рейтингом. Американские власти требуют от Порошенко платить, покупая все, что только можно у американских компаний, и Петро послушно платит - уголь, ядерное топливо, локомотивы. Вероятно, скоро еще и оружие. Только платит он не своими деньгами из Панамы в Чикаго на счет GE, а нашими с вами. Мы оплачиваем его политические амбиции и иммунитет. Вы на это согласны? Ну... что тут сказать... Не поймите неправильно, что мне не по душе американская продукция - я не просто думаю, а точно уверен, что локомотивы мы купим качественные. Вероятно, даже лучше по качеству, чем были бы украинские. Но какой ценой? Вам нужно ездить по стране, мне нужно ездить, большей части украинцев нужно. Только как это возможно на всем импортном? За какие средства? Какая в этом экономика? Вы представляете себе, сколько необходимо сырья и с/х продукции продать на внешнем рынке, чтобы купить за валюту один ломокотив? Мы все, что только можем производить для себя сами, должны производить сами! И на страже этих интересов первым в списке должен быть президент. Посмотрите, с каким сальдо сведена внешняя торговля в 2017 году!! С дефицитом в 6 млрд долларов! Мы не можем себе позволить столько импорта! Подобная модель экономики оставляет нас без шансов на собственное производство всего, кроме сырья. А сырья, даже если мириться с участью сырьевого придатка у нас недостаточно, чтобы кормить 40 млн населения. Мы не Саудовская Аравия, и даже не Россия. У нас в большом количестве есть только железная руда и чернозем, на которых не сделаешь объемов экспорта, как на углеводородах, даже будучи в ТОПе мировых поставщиков
"Рамочное соглашение предусматривает, что со временем уровень локализации будет доведен до 40%" - для такого проекта это более чем достаточно. Давайте, для начала, освоим хотя-бы 40% Отличный проект!
Рамка описывает общие позиции сторон и не является binding-контрактом. Это не более, чем меморандум о намерениях.
А вот договор, предполагающий обязательства сторон:
Для поставки первых 30 тепловозов также в пятницу был заключен договор купли-продажи между GE и государственным Укрэксимбанком, оцениваемый в $140 млн (с учетом НДС) это уже обязательство, в рамках которого нам поставят локомотивы с уровнем локализации 10%.
...и он на конкретные 140 млн долларов, которые Украина платит, за конкретные 30 тепловозов с уровнем локализации 10%.
Американцы ПРОДАЛИ нам фактически готовую продукцию и зафиксировали позицию о том, что в дальнейшем ВОЗМОЖНО увеличение локализации до 40%.
Считаете это отличным проектом - пожалуйста, тут я бессилен. Покупку бус на 24 доллара в обмен на остров Манхеттен индейцы тоже считали отличным проектом
Detractoris написав: Рамка описывает общие позиции сторон и не является binding-контрактом. Это не более, чем меморандум о намерениях. А вот договор, предполагающий обязательства сторон: Для поставки первых 30 тепловозов также в пятницу был заключен договор купли-продажи между GE и государственным Укрэксимбанком, оцениваемый в $140 млн (с учетом НДС) это уже обязательство, в рамках которого нам поставят локомотивы с уровнем локализации 10%. ...и он на конкретные 140 млн долларов, которые Украина платит, за конкретные 30 тепловозов с уровнем локализации 10%. Американцы ПРОДАЛИ нам фактически готовую продукцию и зафиксировали позицию о том, что в дальнейшем ВОЗМОЖНО увеличение локализации до 40%. Считаете это отличным проектом - пожалуйста, тут я бессилен. Покупку бус на 24 доллара в обмен на остров Манхеттен индейцы тоже считали отличным проектом
Очень удивительно, что GE вообще зашел на этот рынок. В любом случае тепловозная тяга в Украине не производится. Так что пользуйтесь моментом! Учитесь, копируйте, как китайцы. И лет через 20-30 сможете сами продавать другим.
Detractoris написав: Бредовый комментарий. Стандартного для вашей учетки уровня, впрочем Вы прекрасно знаете, что ни УССР, ни Украина не умели и не умеют производить автомобилей. В отличие от темы обсуждения - локомотивы умели и пока еще умеем (но с принятым решением об эксклюзивном контракте на импорт на ближайшие 20 лет, экспертиза будет утрачена быстро). Но все равно лезете выпендриться и выслужиться. Можно подумать, что проблема дефицита внешней торговли и, соответственно, рабочих мест, игнорируемая властями, исчезнет от ваших испражнений с претензией на остроумие. Решение такое же преступное, как и закупка Колесниковым импортных электричек под Евро 2012. Только тогда вы кричали "караул, коррупция", а сейчас пытаетесь отыскать оправдания в аналогичной ситуации...
В Украине НЕТ производителя тепловозной тяги!
Да ладно. ДЭВЗ может производить тепловозы!
И посмотрите статистику, какая доля перевозок приходится на тепловозы
Detractoris написав: Рамка описывает общие позиции сторон и не является binding-контрактом. Это не более, чем меморандум о намерениях. А вот договор, предполагающий обязательства сторон: Для поставки первых 30 тепловозов также в пятницу был заключен договор купли-продажи между GE и государственным Укрэксимбанком, оцениваемый в $140 млн (с учетом НДС) это уже обязательство, в рамках которого нам поставят локомотивы с уровнем локализации 10%. ...и он на конкретные 140 млн долларов, которые Украина платит, за конкретные 30 тепловозов с уровнем локализации 10%. Американцы ПРОДАЛИ нам фактически готовую продукцию и зафиксировали позицию о том, что в дальнейшем ВОЗМОЖНО увеличение локализации до 40%. Считаете это отличным проектом - пожалуйста, тут я бессилен. Покупку бус на 24 доллара в обмен на остров Манхеттен индейцы тоже считали отличным проектом
Очень удивительно, что GE вообще зашел на этот рынок. В любом случае тепловозная тяга в Украине не производится. Так что пользуйтесь моментом! Учитесь, копируйте, как китайцы. И лет через 20-30 сможете сами продавать другим.
Что увидительного? Пока они продают готовую продукцию. Почему не продавать? Технологии пока никто не предоставлял. И 40% локализации может быть просто влажной мечтой подписантов рамки с нашей стороны (выше я уже писал, что рамка ни к чему не обязывает, можно писать хоть о 80%-процентной локализации когда-нибудь в светлом будущем, когда уже телепорт изобретут)
Detractoris написав:Давайте честно - Порошенко отдает долги тем, кто помог ему придти к власти
Я-то думал американцы голосовали за Трампа... а они, оказывается за Порошенко голосовали!
Ну спасибо, критикус, прояснил ситуацию!
Detractoris написав:Американские власти требуют от Порошенко платить, покупая все, что только можно у американских компаний, и Петро послушно платит
Пшеницу тоже у США закупаем, как это СССР делал?
Не имея контр-аргументов вам ничего не остается, кроме как перевести дискуссию в фарс.
Я уже не раз писал, что фамилия американского президента роли не играет - неважно, кто именно при власти 4 года, или пусть даже 8 (хотя конкретно Трампу вряд ли светит) - государственная политика США, особенно внешняя, планируется на десятилетия вперед и реализуется в соответствии с планами.
По-моему, одна из ваших учеток со мной и спорила в конце 2016, аж визжала, что купленный ВВХ Трамп - угроза Украине из-за лояльности России.
И что по факту? Полное, 100%-е соответствие прежнему курсу США в отношении и Украины, и России.
И Порошенко долги отдает не Трампу, и не Обаме, а государству США, от имени которого может говорить кто угодно.
Что касается пшеницы - еще одно буквоедство с вашей стороны. Разумеется, имелось в виду, что Порошенко будет как послушная собачка заменять американским импортом любой другой импорт (а не продукт собственного производства).
ЗЫ: vak, а пшеница в Украине итак "роттердамская". 210 долларов за тону против 200 долларов на мировых рынках. Собственно, как с газом и углем (как вы правильно отметили).