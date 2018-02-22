GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже...

Detractoris написав:

Самый крупный захвачен сепаратистами, всячески поддерживаемыми рашкой. С такой формулировкой соглашусь. Но как это отвечает на вопрос? Что, обязательно заказывать у самого крупного? Или хотите сказать, что остальные не потянут объем 30 локомотивов за 2 года? Не смешите! Давайте честно - Порошенко отдает долги тем, кто помог ему придти к власти и благодаря кому он эту власть еще может удерживать со своим около-нулевым рейтингом. Американские власти требуют от Порошенко платить, покупая все, что только можно у американских компаний, и Петро послушно платит - уголь, ядерное топливо, локомотивы. Вероятно, скоро еще и оружие. Только платит он не своими деньгами из Панамы в Чикаго на счет GE, а нашими с вами. Мы оплачиваем его политические амбиции и иммунитет. Вы на это согласны? Ну... что тут сказать... Не поймите неправильно, что мне не по душе американская продукция - я не просто думаю, а точно уверен, что локомотивы мы купим качественные. Вероятно, даже лучше по качеству, чем были бы украинские. Но какой ценой? Вам нужно ездить по стране, мне нужно ездить, большей части украинцев нужно. Только как это возможно на всем импортном? За какие средства? Какая в этом экономика? Вы представляете себе, сколько необходимо сырья и с/х продукции продать на внешнем рынке, чтобы купить за валюту один ломокотив? Мы все, что только можем производить для себя сами, должны производить сами! И на страже этих интересов первым в списке должен быть президент. Посмотрите, с каким сальдо сведена внешняя торговля в 2017 году!! С дефицитом в 6 млрд долларов! Мы не можем себе позволить столько импорта! Подобная модель экономики оставляет нас без шансов на собственное производство всего, кроме сырья. А сырья, даже если мириться с участью сырьевого придатка у нас недостаточно, чтобы кормить 40 млн населения. Мы не Саудовская Аравия, и даже не Россия. У нас в большом количестве есть только железная руда и чернозем, на которых не сделаешь объемов экспорта, как на углеводородах, даже будучи в ТОПе мировых поставщиков