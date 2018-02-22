GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже...

Додано: Суб 24 лют, 2018 10:02

farmlink2010 написав: Луганськ тепловоз виробляв і виробляє тепловози. Але звісно, краще американцям заплатити 1 мрд.дол.ніж дати роботу українцям. Петя схоже таки переплюне прищавого на наступних виборах. І 8% прищавого, Петі здастьсячудовим результатом Луганськ тепловоз виробляв і виробляє тепловози. Але звісно, краще американцям заплатити 1 мрд.дол.ніж дати роботу українцям. Петя схоже таки переплюне прищавого на наступних виборах. І 8% прищавого, Петі здастьсячудовим результатом

Лугансктепловоз не работает фактически с августа 2014, когда в ходе военных действий был поврежден.А окончательно разворован местными жителями и заезжими защитничками в 2016 году.На сегодня восстановлению не подлежит.Поэтому тут вы сели в глубокую лужу.При этом при всем, как я выше писал, это вовсе не значит, что контракт нужно отдать другой стране.Если инвестировать эти 140 млн долларов (за которые сейчас покупают 30 готовых тепловозов у GE) в ДЭВЗ, то за год те наладят отличное производство наших украинских тепловозов, адаптированных под наши условия, дешевле американских, а главное - развивая собственное производство и людей, а не чужих!УЗ топит, что тепловозы ей нужны на вчера, но почему то не хочет вспоминать, что было с Хундаями и Шкодами, купленными Колесниковым.А я напомню - их почти год обкатывали. Они постоянно ломались, часами простаивали в пути и потребовали существенной доработки после приобретения.Так же будет и с американскими тепловозами, которые, банально, эксплуатируются на другой ширине колеи...Поэтому время УЗ не выиграет, а Украина проиграет деньги и перспективы.