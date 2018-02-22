RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
GE і "Укрзалізниця" уклали
рамкову 15-річну угоду майже...

GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:09

Может я невнимательно читал, но так и не понял - где тут инвестиции? Поставка продукции, которая выпущена за рубежом - это просто импорт.
Может у нас откроется производство, которое будет финансировать ДжЭл? Этого я тоже не увидел.
И этот мульярд даллярофф, в конечном итоге, будет снова извлечён из кишень пересичных громадян.
Поправьте меня, если я неправ.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 300
З нами з: 27.05.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:20

Бред какой то, Порошенко президент Украины или нет, почему он развивает экономику США, а не своей страны, еще при этом пиарится на этом!?
В Украине вполне достаточно своих производственных мощностей чтобы производить и модернизировать подвижной тяговый состав и не только, даже несмотря на потерю профильного предприятия в данной сфере - Лугансктепловоз.
Valeriy237
 
Повідомлень: 26
З нами з: 21.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:45

  Valeriy237 написав:Бред какой то, Порошенко президент Украины или нет, почему он развивает экономику США, а не своей страны, еще при этом пиарится на этом!?
В Украине вполне достаточно своих производственных мощностей чтобы производить и модернизировать подвижной тяговый состав и не только, даже несмотря на потерю профильного предприятия в данной сфере - Лугансктепловоз.

по-моему тут всё проще простого - пэцюнька начал выкупать индульгенцию у америкосов. Договорились они, в общем.
Чем больше Украина вложит, пэцюнькинами шаловливыми ручками, в экономику США, тем меньше те же США будут обращать внимание на пэцюнькины шалости, то есть воровство и тотальную коррупцию.
Пэця, гони лавандос и грабь народ дальше, если одной фразой.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 300
З нами з: 27.05.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:02

  farmlink2010 написав:Луганськ тепловоз виробляв і виробляє тепловози. Але звісно, краще американцям заплатити 1 мрд.дол.ніж дати роботу українцям. Петя схоже таки переплюне прищавого на наступних виборах. І 8% прищавого, Петі здастьсячудовим результатом

Лугансктепловоз не работает фактически с августа 2014, когда в ходе военных действий был поврежден.

А окончательно разворован местными жителями и заезжими защитничками в 2016 году.

На сегодня восстановлению не подлежит.

Поэтому тут вы сели в глубокую лужу.

При этом при всем, как я выше писал, это вовсе не значит, что контракт нужно отдать другой стране.

Если инвестировать эти 140 млн долларов (за которые сейчас покупают 30 готовых тепловозов у GE) в ДЭВЗ, то за год те наладят отличное производство наших украинских тепловозов, адаптированных под наши условия, дешевле американских, а главное - развивая собственное производство и людей, а не чужих!

УЗ топит, что тепловозы ей нужны на вчера, но почему то не хочет вспоминать, что было с Хундаями и Шкодами, купленными Колесниковым.

А я напомню - их почти год обкатывали. Они постоянно ломались, часами простаивали в пути и потребовали существенной доработки после приобретения.

Так же будет и с американскими тепловозами, которые, банально, эксплуатируются на другой ширине колеи...

Поэтому время УЗ не выиграет, а Украина проиграет деньги и перспективы.
Detractoris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 03.02.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:08

Re: GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже.

  Detractoris написав:УЗ топит, что тепловозы ей нужны на вчера, но почему то не хочет вспоминать, что было с Хундаями и Шкодами, купленными Колесниковым.

А я напомню - их почти год обкатывали. Они постоянно ломались, часами простаивали в пути и потребовали существенной доработки после приобретения.

Так же будет и с американскими тепловозами, которые, банально, эксплуатируются на другой ширине колеи...

Зразу видно - пише експерд-залізничник. :)
Ми не такі багаті, щоб купувати дешеве, як корейське, чи своє. Тим більше, що свого взагалі немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 01.08.15
Подякував: 693 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:35

Это и есть демократия. Красиво и мирно повышать уровень жизни собственного народа за счет лохов.
nik1
 
Повідомлень: 868
З нами з: 17.08.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:07

  lapay написав:
  Detractoris написав:УЗ топит, что тепловозы ей нужны на вчера, но почему то не хочет вспоминать, что было с Хундаями и Шкодами, купленными Колесниковым.

А я напомню - их почти год обкатывали. Они постоянно ломались, часами простаивали в пути и потребовали существенной доработки после приобретения.

Так же будет и с американскими тепловозами, которые, банально, эксплуатируются на другой ширине колеи...

Зразу видно - пише експерд-залізничник. :)
Ми не такі багаті, щоб купувати дешеве, як корейське, чи своє. Тим більше, що свого взагалі немає.


Мы не такие богатые, а точнее вообще не богатые, потому что на 3 украинцев - 1 предатель вроде вас, который и сам стыдится своего, и 2 других призывает стыдится своего... И такое, увы, все общество...
Detractoris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 03.02.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:53

Detractoris
Оце ватне чмо буде мене вчити патриотизму? :twisted:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 01.08.15
Подякував: 693 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подорожчання газу для українців майже неминуче
R2 » Суб 24 лют, 2018 02:31
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лют, 2018 02:31
Джон
ДТЕК завершив примусовий викуп акцій "Дніпроенерго" і...
R2 » П'ят 23 лют, 2018 21:48
2 80
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лют, 2018 02:23
uaprofi
У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує... 1, 2, 3
R2 » Чет 22 лют, 2018 11:26
26 1258
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 18:19
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53724)
24.02.2018 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.