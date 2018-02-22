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GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже...
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Додано: Суб 24 лют, 2018 08:09
Может я невнимательно читал, но так и не понял - где тут инвестиции? Поставка продукции, которая выпущена за рубежом - это просто импорт.
Может у нас откроется производство, которое будет финансировать ДжЭл? Этого я тоже не увидел.
И этот мульярд даллярофф, в конечном итоге, будет снова извлечён из кишень пересичных громадян.
Поправьте меня, если я неправ.
РОШЕН
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Додано: Суб 24 лют, 2018 08:20
Бред какой то, Порошенко президент Украины или нет, почему он развивает экономику США, а не своей страны, еще при этом пиарится на этом!?
В Украине вполне достаточно своих производственных мощностей чтобы производить и модернизировать подвижной тяговый состав и не только, даже несмотря на потерю профильного предприятия в данной сфере - Лугансктепловоз.
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Valeriy237
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Додано: Суб 24 лют, 2018 08:45
Valeriy237 написав:
Бред какой то, Порошенко президент Украины или нет, почему он развивает экономику США, а не своей страны, еще при этом пиарится на этом!?
В Украине вполне достаточно своих производственных мощностей чтобы производить и модернизировать подвижной тяговый состав и не только, даже несмотря на потерю профильного предприятия в данной сфере - Лугансктепловоз.
по-моему тут всё проще простого - пэцюнька начал выкупать индульгенцию у америкосов. Договорились они, в общем.
Чем больше Украина вложит, пэцюнькинами шаловливыми ручками, в экономику США, тем меньше те же США будут обращать внимание на пэцюнькины шалости, то есть воровство и тотальную коррупцию.
Пэця, гони лавандос и грабь народ дальше, если одной фразой.
РОШЕН
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Додано: Суб 24 лют, 2018 10:02
farmlink2010 написав:
Луганськ тепловоз виробляв і виробляє тепловози. Але звісно, краще американцям заплатити 1 мрд.дол.ніж дати роботу українцям. Петя схоже таки переплюне прищавого на наступних виборах. І 8% прищавого, Петі здастьсячудовим результатом
Лугансктепловоз не работает фактически с августа 2014, когда в ходе военных действий был поврежден.
А окончательно разворован местными жителями и заезжими защитничками в 2016 году.
На сегодня восстановлению не подлежит.
Поэтому тут вы сели в глубокую лужу.
При этом при всем, как я выше писал, это вовсе не значит, что контракт нужно отдать другой стране.
Если инвестировать эти 140 млн долларов (за которые сейчас покупают 30 готовых тепловозов у GE) в ДЭВЗ, то за год те наладят отличное производство наших украинских тепловозов, адаптированных под наши условия, дешевле американских, а главное - развивая собственное производство и людей, а не чужих!
УЗ топит, что тепловозы ей нужны на вчера, но почему то не хочет вспоминать, что было с Хундаями и Шкодами, купленными Колесниковым.
А я напомню - их почти год обкатывали. Они постоянно ломались, часами простаивали в пути и потребовали существенной доработки после приобретения.
Так же будет и с американскими тепловозами, которые, банально, эксплуатируются на другой ширине колеи...
Поэтому время УЗ не выиграет, а Украина проиграет деньги и перспективы.
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Detractoris
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:08
Detractoris написав:
УЗ топит, что тепловозы ей нужны на вчера, но почему то не хочет вспоминать, что было с Хундаями и Шкодами, купленными Колесниковым.
А я напомню - их почти год обкатывали. Они постоянно ломались, часами простаивали в пути и потребовали существенной доработки после приобретения.
Так же будет и с американскими тепловозами, которые, банально, эксплуатируются на другой ширине колеи...
Зразу видно - пише експерд-залізничник.
Ми не такі багаті, щоб купувати дешеве, як корейське, чи своє. Тим більше, що свого взагалі немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:35
Это и есть демократия. Красиво и мирно повышать уровень жизни собственного народа за счет лохов.
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nik1
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Додано: Суб 24 лют, 2018 12:07
lapay написав: Detractoris написав:
УЗ топит, что тепловозы ей нужны на вчера, но почему то не хочет вспоминать, что было с Хундаями и Шкодами, купленными Колесниковым.
А я напомню - их почти год обкатывали. Они постоянно ломались, часами простаивали в пути и потребовали существенной доработки после приобретения.
Так же будет и с американскими тепловозами, которые, банально, эксплуатируются на другой ширине колеи...
Зразу видно - пише експерд-залізничник.
Ми не такі багаті, щоб купувати дешеве, як корейське, чи своє. Тим більше, що свого взагалі немає.
Мы не такие богатые, а точнее вообще не богатые, потому что на 3 украинцев - 1 предатель вроде вас, который и сам стыдится своего, и 2 других призывает стыдится своего... И такое, увы, все общество...
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Detractoris
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Додано: Суб 24 лют, 2018 12:53
Detractoris
Оце ватне чмо буде мене вчити патриотизму?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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