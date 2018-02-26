GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже...
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Додано: Суб 24 лют, 2018 15:54
Detractoris написав:
Так с какого фига я буду верить словам этого жулика, еще и гуманитария, втирающего о техническом соответствии иностранных локомотивов по итогам тестов аж 1 образца??
Тринди краще про майнінг, експерд-залізничник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Пон 26 лют, 2018 19:12
ceba написав:
При этом существует любопытный не озвученный нюанс: подразделение "GE", которое будет производить работы - это на самом деле казахский завод "Локомотив Курастыру Зауыты", выпускающий локомотив ТЭ33А серии Evolution.
Если это так (ударение на слове если) то и локализация будет достаточно простой.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Пон 26 лют, 2018 19:24
Sommer
С ударением или без ударения ,но испытывали в Украине локомотив именно казахской постройки
http://traffic.od.ua/news/railua/1184449
Локализация будет простой, запчасти с Украины переправить в Астану.
https://antikor.com.ua/articles/223415- ... noj_sdelke
ceba
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Додано: Пон 26 лют, 2018 21:07
ceba написав:
Локализация будет простой, запчасти с Украины переправить в Астану.
Тебе обьяснить смысл слова локализация?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Пон 26 лют, 2018 23:09
Sommer написав: ceba написав:
Локализация будет простой, запчасти с Украины переправить в Астану.
Тебе обьяснить смысл слова локализация?
Объясни, почему не закупили электровозы? Где мазуту будете брать?
ceba
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Додано: Пон 26 лют, 2018 23:23
ceba написав:
Объясни, почему не закупили электровозы? Где мазуту будете брать?
Тому що комунізму не було, бо не було електорофікації всієї країни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Пон 26 лют, 2018 23:38
lapay написав: ceba написав:
Объясни, почему не закупили электровозы? Где мазуту будете брать?
Тому що комунізму не було, бо не було електорофікації всієї країни.
Тогда закупили бы паровозы на брикетах из картофельной ботвы.
ceba
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