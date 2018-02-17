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За чотири доби з підземних сховищ забрали майже мільярд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:23
Пропонуємо до обговорення:
За чотири дні Україна зменшила обсяг газу у своїх підземних сховищах майже на 1 млрд куб. м - до 10,714 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укртрансгаз».
Дивися повний текст За чотири доби з підземних сховищ забрали майже мільярд куб. м газу
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:23
за 4 дня около 470 млн. это не почти миллиард!
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andrey743
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