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За чотири доби з підземних
сховищ забрали майже мільярд...

За чотири доби з підземних сховищ забрали майже мільярд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:23

За чотири доби з підземних сховищ забрали майже мільярд...

Пропонуємо до обговорення:
За чотири дні Україна зменшила обсяг газу у своїх підземних сховищах майже на 1 млрд куб. м - до 10,714 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укртрансгаз».

Дивися повний текст За чотири доби з підземних сховищ забрали майже мільярд куб. м газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:23

за 4 дня около 470 млн. это не почти миллиард!
andrey743
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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