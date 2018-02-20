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Словацький інвестор може
вкласти $200 млн у видобуток...

Словацький інвестор може вкласти $200 млн у видобуток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:08

Словацький інвестор може вкласти $200 млн у видобуток...

Пропонуємо до обговорення:
Словацька компанія Nafta ще з 2016 року працює над проектом щодо пошуку та видобутку газу в Україні.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:08

Это словаки так на перепродаже нам российского газа заработали?
max_us_ua
 
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