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Словацький інвестор може вкласти $200 млн у видобуток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:08
Пропонуємо до обговорення:
Словацька компанія Nafta ще з 2016 року працює над проектом щодо пошуку та видобутку газу в Україні.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:08
Это словаки так на перепродаже нам российского газа заработали?
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