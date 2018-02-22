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В Україні з'явиться
фінансовий омбудсмен

В Україні з'явиться фінансовий омбудсмен
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:10

В Україні з'явиться фінансовий омбудсмен

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №8055 "Про установу фінансового омбудсмена".

Дивися повний текст В Україні з'явиться фінансовий омбудсмен.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:10

Что, еще не все винницкие родичи трудоустроены? Непорядок...
max_us_ua
 
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