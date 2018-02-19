Міністерство освіти Чехії повідомило про те, що кількість іноземних студентів у країні збільшилася протягом останніх кількох років. Про це повідомляє агентство prian.
Дивися повний текст Кількість студентів-українців у Чехії зросла в 10 разів.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:23
Кількість студентів-українців у Чехії зросла в 10 разів
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Дивися повний текст Кількість студентів-українців у Чехії зросла в 10 разів.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:23
Мне одному кажется, что пора разогнать добрых 80 проц. наших вузов (особенно экономических-правовых-госуправления-туризма-культуры-психологии), чтобы бывшие преподы, лет пару не находя себе никакого применения на рынке труда, отправились хотя бы туалеты мыть в те же Польшу-Чехию, уму-разуму набираться? Ибо большинство из них - объективно - только для этого и годятся. П. С. Если что, я бывал преподавателем. Больше не хочу
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:46
Родители хотят лучшего для своих детей. Тем самым родители признают, что были идиотами потому как не свалили по молодости. Смысла учиться и лечиться в нашей стране не видит и так называемая элита нашей многострадальной
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