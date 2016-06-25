jabba Повторю вопросы:
Еще вопрос, что сложнее - засунуть вольфрам в слиток или в каждую гранулу по отдельности?
Есть ли способы определить вольфрам внутри золота?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:16
jabba Повторю вопросы:
Еще вопрос, что сложнее - засунуть вольфрам в слиток или в каждую гранулу по отдельности?
Есть ли способы определить вольфрам внутри золота?
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:18
Re: Золото в гранулах
Не так давно ходили медные посеребренные гранулы под видом серебра. Так что я бы сто раз подумал, прежде чем покупать такое.
Вообще не совсем понятно, к чему этот геморрой, когда существует такая прекрасная вещь для бомж-стайл инвестирования для прохаванных, как лом. Покупайте лом в проверенных местах, хоть на тех же виолити или аукро у людей с высоким рейтингом и будет вам счастье. Только брать надо попроще - не дутье, без камней и прочего. Его хоть скинуть в любой ломбард можно без вопросов.
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:49
Естественно намного проще покрыть золотом например электролизом вольфрамовую дробь чем всунуть в слиток вольфрам.
Способы есть - разрезать. Разрезать один слиток от сомнительного продавца куда проще чем разрезать кучу золотых гранул - ведь вариант что принесут гранулу настоящую впополам с поддельной тоже принесет мошеннику немалый профит.
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