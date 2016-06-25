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Золото в гранулах

Золото в гранулах
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:45

  jabba написав:
  art_kushnir_mcc написав:jabba Повторю вопросы:

Еще вопрос, что сложнее - засунуть вольфрам в слиток или в каждую гранулу по отдельности?

Есть ли способы определить вольфрам внутри золота?


Естественно намного проще покрыть золотом например электролизом вольфрамовую дробь чем всунуть в слиток вольфрам.
Способы есть - разрезать. Разрезать один слиток от сомнительного продавца куда проще чем разрезать кучу золотых гранул - ведь вариант что принесут гранулу настоящую впополам с поддельной тоже принесет мошеннику немалый профит. :wink:


Разрезав даже одну гранулу, вы с вероятностью 50% процентов опеределите подделку. Резать или сверлить слиток, еще и в упаковке, не каждый будет.

Или вы считаете, что приобретая слиток в банке (неизвестно, кем сданный), нужно его тут же сверлить и резать, доводя его стоимость до того же лома?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:51

art_kushnir_mcc
Ну так узнайте сколько они стоят и у кого есть. И учтите что банковским металлом гранула будет только в фирменной упаковке известного производителя. А как только откроете мешок - сразу гранула превратится в лом сомнительного происхождения неизвестной пробы.
jabba
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