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ДТЕК завершив примусовий викуп
акцій "Дніпроенерго" і...

ДТЕК завершив примусовий викуп акцій "Дніпроенерго" і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:48

ДТЕК завершив примусовий викуп акцій "Дніпроенерго" і...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "ДТЕК Пауер Трейд" завершило примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Західенерго" за ціною відповідно 488,1 грн за акцію і 130,46 грн за акцію.

Дивися повний текст ДТЕК завершив примусовий викуп акцій "Дніпроенерго" і "Західенерго".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:48

Гоп..ники, что тут сказать. Сочувствие и соболезнования владельцу акций.
anton_gms
 
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