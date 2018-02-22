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ДТЕК завершив примусовий викуп акцій "Дніпроенерго" і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:48
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "ДТЕК Пауер Трейд" завершило примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Західенерго" за ціною відповідно 488,1 грн за акцію і 130,46 грн за акцію.
Дивися повний текст ДТЕК завершив примусовий викуп акцій "Дніпроенерго" і "Західенерго"
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:48
Гоп..ники, что тут сказать. Сочувствие и соболезнования владельцу акций.
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