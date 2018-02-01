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Китайці побудують житомирську об'їзну дорогу за 42...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:09
Пропонуємо до обговорення:
Вартість об'їзної бетонної траси навколо Житомира обійдеться в 42,3 млн євро.
Дивися повний текст Китайці побудують житомирську об'їзну дорогу за 42 мільйони євро - Укравтодор
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Кузя
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