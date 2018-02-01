RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайці побудують житомирську
об'їзну дорогу за 42...

Китайці побудують житомирську об'їзну дорогу за 42...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:09

Китайці побудують житомирську об'їзну дорогу за 42...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість об'їзної бетонної траси навколо Житомира обійдеться в 42,3 млн євро.

Дивися повний текст Китайці побудують житомирську об'їзну дорогу за 42 мільйони євро - Укравтодор.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80345
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко повідомив, за скільки років китайці готові... 1, 2, 3
R2 » П'ят 01 гру, 2017 08:38
28 1927
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 20:20
cannabis_ua
Голландці побудують першу в світі морську сонячну...
R2 » Нед 11 лют, 2018 18:48
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 04:35
AntonK
У Польщі побудують вежу для очищення повітря
R2 » Чет 01 лют, 2018 10:13
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 10:13
Кузя
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9514)
24.02.2018 00:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.