Про це заявив президент Петро Порошенко на церемонії підписання договорів між Укрзалізницею, Укрексімбанком та General Electric.
Дивися повний текст Порошенко розповів, хто профінансує придбання американських локомотивів.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:52
Порошенко розповів, хто профінансує придбання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів, хто профінансує придбання американських локомотивів.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:52
странно как-то ведет себя украинский президент. В Украине не загружены заказами украинские производители тепловозов (Завод им. Малышева) и вагонные заводы (Крюковский завод) , а эта шоколадная тля размещает заказы в США. Вопрос коррупции в этом случае спорный, конечно, хотя отметать его нельзя. Но тогда зачем президент страны разбазаривает валюту налево и направо?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:23
А можно увидеть цифры и марки тепловозов, произведенных Малышевским и Крюковскими заводами за последние 20 лет?
Как ноль? Неужели нам опять пытаются зраду пропихнуть...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:40
Вам пытаются впихнуть невпихуемое: победой было бы модернизация существующих или постройка нового завода в Украине. По примеру послевоенной Японии - купить новейшее оборудование и технологии, развивать их самостоятельно и производить продукцию в стране.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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