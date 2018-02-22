Про це заявив президент Петро Порошенко на церемонії підписання договорів між Укрзалізницею, Укрексімбанком та General Electric.
Дивися повний текст Порошенко розповів, хто профінансує придбання американських локомотивів.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:52
Порошенко розповів, хто профінансує придбання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів, хто профінансує придбання американських локомотивів.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:52
странно как-то ведет себя украинский президент. В Украине не загружены заказами украинские производители тепловозов (Завод им. Малышева) и вагонные заводы (Крюковский завод) , а эта шоколадная тля размещает заказы в США. Вопрос коррупции в этом случае спорный, конечно, хотя отметать его нельзя. Но тогда зачем президент страны разбазаривает валюту налево и направо?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:23
А можно увидеть цифры и марки тепловозов, произведенных Малышевским и Крюковскими заводами за последние 20 лет?
Как ноль? Неужели нам опять пытаются зраду пропихнуть...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:40
Вам пытаются впихнуть невпихуемое: победой было бы модернизация существующих или постройка нового завода в Украине. По примеру послевоенной Японии - купить новейшее оборудование и технологии, развивать их самостоятельно и производить продукцию в стране.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 24 лют, 2018 00:54
Тепловозов может и 0 сделали. Эти ..возы пусть на росии делают.
GE их не делают тоже, они делают электровозы.
А вот их уже у нас есть свое производство. Например, крюковский пассажирский ЕКр-1 «Тарпан» и грузовой электровоз 2ЭКр12.
И, подозреваю , они стоят явно дешевле 125 миллионов грн за штуку, да еще и вложенных в чужую экономику.
Додано: Суб 24 лют, 2018 02:29
Контракт на поставки первых 30 локомотивов General Electric в Украину профинансирует государственный Укрэксимбанк.-- а что банк сам печатает деньги? Профинансируем как раз МЫ со своего кармана..экономику бедных американцев((...
Додано: Суб 24 лют, 2018 08:22
Бред какой то, Порошенко президент Украины или нет, почему он развивает экономику США, а не своей страны, еще при этом пиарится на этом!?
В Украине вполне достаточно своих производственных мощностей чтобы производить и модернизировать подвижной тяговый состав и не только, даже несмотря на потерю профильного предприятия в данной сфере - Лугансктепловоз.
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:05
Ему как ни кому другому необходима поддержка США на выборах. Отсюда и уголь и все, что угодно. Старается чел.
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:07
Вопрос очень красивый. Ответ банальный.
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:17
Когда в РФ начали разбираться почему поезда медленно ездят, то оказалось, что не тепловозы не тянут, а пути не готовы к скоростям выше 60 км/ч. Вот скажите, что дадут новенькие электровозы, когда пути не готовы..
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