Порошенко розповів, хто профінансує придбання...

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“Репутація General Electric – дуже висока. Компанія приходить до тих країн, де толерантність до корупції нульова”, – резюмував Порошенко.
С сайта GE
GE работает в России почти 100 лет, используя международный опыт и локализуя передовые технологии в сотрудничестве со стратегическими партнерами в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте, здравоохранении для решения ключевых инфраструктурных задач региона и улучшения жизни людей.
Руководство: Рон Поллетт, Вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России/СНГ.
Да пофиг им, им деньги зарабатывать нужно, хватит лапшу на уши вешать гражданам.
Я так понимаю Трамп "нагнул" своего младшего коллегу, теперь "поем" о победе. Ну а насколько победа есть победа и целесообразность этого действа оставим профильным специалистам ... но нулевая толерантность к коррупции это сильно, я плакал
“Репутація General Electric – дуже висока. Компанія приходить до тих країн, де толерантність до корупції нульова”, – резюмував Порошенко.
С сайта GE
GE работает в России почти 100 лет, используя международный опыт и локализуя передовые технологии в сотрудничестве со стратегическими партнерами в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте, здравоохранении для решения ключевых инфраструктурных задач региона и улучшения жизни людей.
Руководство: Рон Поллетт, Вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России/СНГ.
Да пофиг им, им деньги зарабатывать нужно, хватит лапшу на уши вешать гражданам.
Я так понимаю Трамп "нагнул" своего младшего коллегу, теперь "поем" о победе. Ну а насколько победа есть победа и целесообразность этого действа оставим профильным специалистам ... но нулевая толерантность к коррупции это сильно, я плакал
И вот еще, а как на счет конкурентных процедур ?
Ну вот пришел и вогнал "свидетелей покращення" в ступор, а их ведь беречь надо,скоро совсем исчезнуть могут