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Порошенко розповів, хто
профінансує придбання...

Порошенко розповів, хто профінансує придбання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:12

“Репутація General Electric – дуже висока. Компанія приходить до тих країн, де толерантність до корупції нульова”, – резюмував Порошенко.


С сайта GE
GE работает в России почти 100 лет, используя международный опыт и локализуя передовые технологии в сотрудничестве со стратегическими партнерами в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте, здравоохранении для решения ключевых инфраструктурных задач региона и улучшения жизни людей.

Головной офис: Москва, Россия

Представительства: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Калуга, Рыбинск, Краснодар, Геленджик, Южно-Сахалинск, Астана, Киев, Баку, Ташкент, Ашхабад.

Руководство: Рон Поллетт, Вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России/СНГ.


Да пофиг им, им деньги зарабатывать нужно, хватит лапшу на уши вешать гражданам.

Я так понимаю Трамп "нагнул" своего младшего коллегу, теперь "поем" о победе. Ну а насколько победа есть победа и целесообразность этого действа оставим профильным специалистам ... но нулевая толерантность к коррупции это сильно, я плакал :)

И вот еще, а как на счет конкурентных процедур ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:35

  Igorten написав:
“Репутація General Electric – дуже висока. Компанія приходить до тих країн, де толерантність до корупції нульова”, – резюмував Порошенко.


С сайта GE
GE работает в России почти 100 лет, используя международный опыт и локализуя передовые технологии в сотрудничестве со стратегическими партнерами в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте, здравоохранении для решения ключевых инфраструктурных задач региона и улучшения жизни людей.

Головной офис: Москва, Россия

Представительства: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Калуга, Рыбинск, Краснодар, Геленджик, Южно-Сахалинск, Астана, Киев, Баку, Ташкент, Ашхабад.

Руководство: Рон Поллетт, Вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России/СНГ.


Да пофиг им, им деньги зарабатывать нужно, хватит лапшу на уши вешать гражданам.

Я так понимаю Трамп "нагнул" своего младшего коллегу, теперь "поем" о победе. Ну а насколько победа есть победа и целесообразность этого действа оставим профильным специалистам ... но нулевая толерантность к коррупции это сильно, я плакал :)

И вот еще, а как на счет конкурентных процедур ? ;)


Ну вот пришел и вогнал "свидетелей покращення" в ступор, а их ведь беречь надо,скоро совсем исчезнуть могут :mrgreen:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 13:00

Re: Порошенко розповів, хто профінансує придбання...

  antikkristall написав:Ну вот пришел и вогнал "свидетелей покращення" в ступор, а их ведь беречь надо,скоро совсем исчезнуть могут

Так він же сам сказав, що повинні коментувати профільні спеціалісти, а коментує хто? Правильно - ватани-зрадофіли, яким одна радість в житті - кинути порцію на вентилятор. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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  #<12
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