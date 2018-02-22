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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:17
Когда в РФ начали разбираться почему поезда медленно ездят, то оказалось, что не тепловозы не тянут, а пути не готовы к скоростям выше 60 км/ч. Вот скажите, что дадут новенькие электровозы, когда пути не готовы..
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:12
С сайта GE
Да пофиг им, им деньги зарабатывать нужно, хватит лапшу на уши вешать гражданам.
Я так понимаю Трамп "нагнул" своего младшего коллегу, теперь "поем" о победе. Ну а насколько победа есть победа и целесообразность этого действа оставим профильным специалистам ... но нулевая толерантность к коррупции это сильно, я плакал
И вот еще, а как на счет конкурентных процедур ?
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:35
Ну вот пришел и вогнал "свидетелей покращення" в ступор, а их ведь беречь надо,скоро совсем исчезнуть могут
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 24 лют, 2018 13:00
Re: Порошенко розповів, хто профінансує придбання...
Так він же сам сказав, що повинні коментувати профільні спеціалісти, а коментує хто? Правильно - ватани-зрадофіли, яким одна радість в житті - кинути порцію на вентилятор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 24 лют, 2018 14:29
почему не элетровозы? снова рашкованам за углеводороды платить?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Суб 24 лют, 2018 19:46
Re: Порошенко розповів, хто профінансує придбання...
Пеця ты купишь шокодадный паровоз за деньги граждан?
Black Jack - White Business
Додано: Суб 24 лют, 2018 21:30
Re: Порошенко розповів, хто профінансує придбання...
Уточнение. Писал я про электровозы GE
Не, ну я и правда так думал, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля.
Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" - только в Казахстане их собирают. Исключительно для рынка стран бывшего совка. Не, ну для Сибири, ДВ или степей Средней Азии, где не электрифицированые жд - самое оно, спору нет. Но нам зачем? А половиной акций этого завода владеет российская компания, находящаяся под санкциями, так как она в рф в сфере оборонки задействована.
Короче, опять ПЕСА №2, если кто помнит. С типа, польскими трамваями для Киева, правда, почему то на стеклах у них стоит логотип "Уралвагонзавод" (тот самый который не только Арматы выпускает)
Пля, как же эти мерзкиеужи уже тошнят. Если есть в мире где какое гвно, они обязательно в него стремятся обмазаться. И всю страну им обмазать
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:12
Да ты же и есть та самая зрада. Куда тебя пропихнуть?
Я помню как лет 20 назад экспортировал не помню точно уже в какую страну железнодорожный тепловоз (дизель-генератор) производства завода имени Малышева. Они для железной дороги много чего делали тогда. А ведь угробили стратегически важный для страны завод, С.... Это чистое предательство. При Сталине директор и профильный министр были бы уже расстреляны.
Но то ж при патриоте своей страны Сталине, а олигарх руководствуется в своих действиях априори только личными интересами. О стране, о национальных богатствах, о национальном производстве и работе для украинцев и для Украины он не думает.
А ведь тепловозы требуют еще и запчасти, производство которых является очень выгодным делом не только для завода, но и для всей страны - тут действует классический мультипликатор в экономике... Спрос на тепловозы создает спрос на тысячи сопутствующих деталей, которые в свою очередь создают спрос на рабочие места, сырье, производственное оборудование и торговые предприятия. А это работа уже для многих украинцев. И шоколадник лишил этой работы миллионов украинцев.
Теперь понятно почему он оградил свою резиденцию такой охраной. От украинцев он ставит неприступные ограждения. Помню Янукович разрешал передвижения киевлян и гостей столицы перед зданием администрации президента, хотя был вроде как тираном. А тут...
Востаннє редагувалось buratinyo в Суб 24 лют, 2018 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:18
Нам до одного места какие дороги в России. Она уже долго будет в мыслях украинцев подлой тварью, устроившей нам кровавый майдан, чтобы отжать Крым и часть восточных территорий.
Что касается украинских дорог, то поезд Интерсити Харьков Киев развивал скорость до 175 км/час. На табло светилась такая скорость при поездке этой зимой. Лично наблюдал. Так что дороги постепенно приводились при попередниках в божеский вид. Хотя не везде и не сразу, особенно теперь.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 25 лют, 2018 00:07
Это для Евро-2012 пару главных направлений модернизировали, как раз под эти скоростные электрички. А вокзалы по всей Украине еще с подачи Кирпы пореконструировали. Если б он тогда это не затеял, сидели бы с вокзалами такими же как у нас автостанциии. Жаль, не успели при его жизни достроить мост и новый жд вокзал в Киеве. Думаю и и с локомотивами новыми бы были тоже.
Таких руководителей надо, а у нас только бизнес рошен и с рашен растет
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