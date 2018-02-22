Порошенко розповів, хто профінансує придбання...

Додано: Суб 24 лют, 2018 22:12

Sommer написав: buratinyo написав: странно как-то ведет себя украинский президент. В Украине не загружены заказами украинские производители тепловозов (Завод им. Малышева) и вагонные заводы (Крюковский завод) странно как-то ведет себя украинский президент. В Украине не загружены заказами украинские производители тепловозов (Завод им. Малышева) и вагонные заводы (Крюковский завод)



А можно увидеть цифры и марки тепловозов, произведенных Малышевским и Крюковскими заводами за последние 20 лет?



Как ноль? Неужели нам опять пытаются зраду пропихнуть... А можно увидеть цифры и марки тепловозов, произведенных Малышевским и Крюковскими заводами за последние 20 лет?Как ноль? Неужели нам опять пытаются зраду пропихнуть...

Да ты же и есть та самая зрада. Куда тебя пропихнуть?Я помню как лет 20 назад экспортировал не помню точно уже в какую страну железнодорожный тепловоз (дизель-генератор) производства завода имени Малышева. Они для железной дороги много чего делали тогда. А ведь угробили стратегически важный для страны завод, С.... Это чистое предательство. При Сталине директор и профильный министр были бы уже расстреляны.Но то ж при патриоте своей страны Сталине, а олигарх руководствуется в своих действиях априори только личными интересами. О стране, о национальных богатствах, о национальном производстве и работе для украинцев и для Украины он не думает.А ведь тепловозы требуют еще и запчасти, производство которых является очень выгодным делом не только для завода, но и для всей страны - тут действует классический мультипликатор в экономике... Спрос на тепловозы создает спрос на тысячи сопутствующих деталей, которые в свою очередь создают спрос на рабочие места, сырье, производственное оборудование и торговые предприятия. А это работа уже для многих украинцев. И шоколадник лишил этой работы миллионов украинцев.Теперь понятно почему он оградил свою резиденцию такой охраной. От украинцев он ставит неприступные ограждения. Помню Янукович разрешал передвижения киевлян и гостей столицы перед зданием администрации президента, хотя был вроде как тираном. А тут...