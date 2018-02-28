Порошенко розповів, хто профінансує придбання...

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Инвестиционный совет... Вот как... В чем здесь инвестиции? Вот если бы GE сам дал данные ..возы в лизинг, то хоть как-то можно было бы назвать это инвестициями. А так похоже на инвестиции государства Украины в GE... Как то так...
Уточнение. Писал я про электровозы GE Не, ну я и правда так думал, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля. Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" - только в Казахстане их собирают. Исключительно для рынка стран бывшего совка. Не, ну для Сибири, ДВ или степей Средней Азии, где не электрифицированые жд - самое оно, спору нет. Но нам зачем? А половиной акций этого завода владеет российская компания, находящаяся под санкциями, так как она в рф в сфере оборонки задействована. Короче, опять ПЕСА №2, если кто помнит. С типа, польскими трамваями для Киева, правда, почему то на стеклах у них стоит логотип "Уралвагонзавод" (тот самый который не только Арматы выпускает)
Пля, как же эти мерзкиеужи уже тошнят. Если есть в мире где какое гвно, они обязательно в него стремятся обмазаться. И всю страну им обмазать
stud_kapally3 написав:Когда в РФ начали разбираться почему поезда медленно ездят, то оказалось, что не тепловозы не тянут, а пути не готовы к скоростям выше 60 км/ч. Вот скажите, что дадут новенькие электровозы, когда пути не готовы..
Нам до одного места какие дороги в России. Она уже долго будет в мыслях украинцев подлой тварью, устроившей нам кровавый майдан, чтобы отжать Крым и часть восточных территорий.
Что касается украинских дорог, то поезд Интерсити Харьков Киев развивал скорость до 175 км/час. На табло светилась такая скорость при поездке этой зимой. Лично наблюдал. Так что дороги постепенно приводились при попередниках в божеский вид. Хотя не везде и не сразу, особенно теперь.
Это для Евро-2012 пару главных направлений модернизировали, как раз под эти скоростные электрички. А вокзалы по всей Украине еще с подачи Кирпы пореконструировали. Если б он тогда это не затеял, сидели бы с вокзалами такими же как у нас автостанциии. Жаль, не успели при его жизни достроить мост и новый жд вокзал в Киеве. Думаю и и с локомотивами новыми бы были тоже. Таких руководителей надо, а у нас только бизнес рошен и с рашен растет
EKO написав:Уточнение. Писал я про электровозы GE Не, ну я и правда так думал, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля.
Бред. Какие еще "электровозы" на линиях, где вагон в самом лучшем случае раз в квартал появляется? Ты вообще слышал такое понятие как "маневровый локомотив"?!
Дизеля используются и будут использоваться еще минимум 50 лет. Просто потому, что они ходят там, где электрификация путей нецелесообразна, а емкость современных аккумуляторов оставляет желать лучшего. Энергоемкость дизеля на данный момент вне конкуренции.
EKO написав:Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" - только в Казахстане их собирают.
EKO написав:Уточнение. Писал я про электровозы GE Не, ну я и правда так думал, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля.
Бред. Какие еще "электровозы" на линиях, где вагон в самом лучшем случае раз в квартал появляется? Ты вообще слышал такое понятие как "маневровый локомотив"?!
Дизеля используются и будут использоваться еще минимум 50 лет. Просто потому, что они ходят там, где электрификация путей нецелесообразна, а емкость современных аккумуляторов оставляет желать лучшего. Энергоемкость дизеля на данный момент вне конкуренции.
EKO написав:Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" - только в Казахстане их собирают.
И кто врет? Первое. По вашей же ссылке: Gauge 1,520 мм - Казахстан
Второе. Покупать будут не те, на которые вы тут тыкаете ссылками, а ТЕ33А А где ж их производят? Вот https://en.wikipedia.org/wiki/TE33A Для особо грамотных: Тепловоз ТЭ33А (Тепловоз с Электропередачей, 33 модель, с Асинхронными тяговыми двигателями)(Evolution ES44ACi) — грузовой тепловоз с асинхронным тяговым приводом, выпускаемый локомотивостроительным заводом АО «Локомотив Курастыру Зауыты» в Астане по лицензии компании General Electric Transportation. ... TE33A был спроектирован для российского рынка, в частности, для замены 2TE10. В разработке были использованы российские стандарты ГОСТ и Нормы безопасности.
EKO написав:Уточнение. Писал я про электровозы GE Не, ну я и правда так думал, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля.
Бред. Какие еще "электровозы" на линиях, где вагон в самом лучшем случае раз в квартал появляется? Ты вообще слышал такое понятие как "маневровый локомотив"?!
Дизеля используются и будут использоваться еще минимум 50 лет. Просто потому, что они ходят там, где электрификация путей нецелесообразна, а емкость современных аккумуляторов оставляет желать лучшего. Энергоемкость дизеля на данный момент вне конкуренции.
EKO написав:Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" - только в Казахстане их собирают.
поскольку партнером GE в Казахстане выступает российская компания "Трансмашхолдинг", которая находится под санкциями в Украине, в ходе переговоров было принято решение, что локомотивы будут поставлять с завода в Пенсильвании (США).
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...