Порошенко розповів, хто профінансує придбання...

Додано: Суб 24 лют, 2018 21:30

я и правда так думал

только

Уточнение. Писал я провозы GEНе, ну, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля.Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" -в Казахстане их собирают. Исключительно для рынка стран бывшего совка. Не, ну для Сибири, ДВ или степей Средней Азии, где не электрифицированые жд - самое оно, спору нет. Но нам зачем? А половиной акций этого завода владеет российская компания, находящаяся под санкциями, так как она в рф в сфере оборонки задействована.Короче, опять ПЕСА №2, если кто помнит. С типа, польскими трамваями для Киева, правда, почему то на стеклах у них стоит логотип "Уралвагонзавод" (тот самый который не только Арматы выпускает)Пля, как же эти мерзкиеужи уже тошнят. Если есть в мире где какое гвно, они обязательно в него стремятся обмазаться. И всю страну им обмазать