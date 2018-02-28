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Порошенко розповів, хто
профінансує придбання...

Порошенко розповів, хто профінансує придбання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:25

Инвестиционный совет... Вот как... В чем здесь инвестиции? Вот если бы GE сам дал данные ..возы в лизинг, то хоть как-то можно было бы назвать это инвестициями. А так похоже на инвестиции государства Украины в GE... Как то так...
standart1528
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:30

Re: Порошенко розповів, хто профінансує придбання...

Уточнение. Писал я про электровозы GE
Не, ну я и правда так думал, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля.
Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" - только в Казахстане их собирают. Исключительно для рынка стран бывшего совка. Не, ну для Сибири, ДВ или степей Средней Азии, где не электрифицированые жд - самое оно, спору нет. Но нам зачем? А половиной акций этого завода владеет российская компания, находящаяся под санкциями, так как она в рф в сфере оборонки задействована.
Короче, опять ПЕСА №2, если кто помнит. С типа, польскими трамваями для Киева, правда, почему то на стеклах у них стоит логотип "Уралвагонзавод" (тот самый который не только Арматы выпускает) :evil:

Пля, как же эти мерзкиеужи уже тошнят. Если есть в мире где какое гвно, они обязательно в него стремятся обмазаться. И всю страну им обмазать :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:07

  buratinyo написав:
  stud_kapally3 написав:Когда в РФ начали разбираться почему поезда медленно ездят, то оказалось, что не тепловозы не тянут, а пути не готовы к скоростям выше 60 км/ч. Вот скажите, что дадут новенькие электровозы, когда пути не готовы..

Нам до одного места какие дороги в России. Она уже долго будет в мыслях украинцев подлой тварью, устроившей нам кровавый майдан, чтобы отжать Крым и часть восточных территорий.

Что касается украинских дорог, то поезд Интерсити Харьков Киев развивал скорость до 175 км/час. На табло светилась такая скорость при поездке этой зимой. Лично наблюдал. Так что дороги постепенно приводились при попередниках в божеский вид. Хотя не везде и не сразу, особенно теперь.

Это для Евро-2012 пару главных направлений модернизировали, как раз под эти скоростные электрички. А вокзалы по всей Украине еще с подачи Кирпы пореконструировали. Если б он тогда это не затеял, сидели бы с вокзалами такими же как у нас автостанциии. Жаль, не успели при его жизни достроить мост и новый жд вокзал в Киеве. Думаю и и с локомотивами новыми бы были тоже.
Таких руководителей надо, а у нас только бизнес рошен и с рашен растет :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 18:34

  EKO написав:Уточнение. Писал я про электровозы GE
Не, ну я и правда так думал, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля.

Бред. Какие еще "электровозы" на линиях, где вагон в самом лучшем случае раз в квартал появляется? Ты вообще слышал такое понятие как "маневровый локомотив"?!

Дизеля используются и будут использоваться еще минимум 50 лет. Просто потому, что они ходят там, где электрификация путей нецелесообразна, а емкость современных аккумуляторов оставляет желать лучшего. Энергоемкость дизеля на данный момент вне конкуренции.
  EKO написав:Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" - только в Казахстане их собирают.

Вранье, вранье и еще раз вранье!!! Основная линия по сборке дизелей GE в Пенсильвании.
https://en.wikipedia.org/wiki/GE_Evolution_Series
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 23:20

  myshapiton написав:
  EKO написав:Уточнение. Писал я про электровозы GE
Не, ну я и правда так думал, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля.

Бред. Какие еще "электровозы" на линиях, где вагон в самом лучшем случае раз в квартал появляется? Ты вообще слышал такое понятие как "маневровый локомотив"?!

Дизеля используются и будут использоваться еще минимум 50 лет. Просто потому, что они ходят там, где электрификация путей нецелесообразна, а емкость современных аккумуляторов оставляет желать лучшего. Энергоемкость дизеля на данный момент вне конкуренции.
  EKO написав:Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" - только в Казахстане их собирают.

Вранье, вранье и еще раз вранье!!! Основная линия по сборке дизелей GE в Пенсильвании.
https://en.wikipedia.org/wiki/GE_Evolution_Series


И кто врет? :twisted:
Первое. По вашей же ссылке: Gauge 1,520 мм - Казахстан

Второе.
Покупать будут не те, на которые вы тут тыкаете ссылками, а ТЕ33А
А где ж их производят? Вот https://en.wikipedia.org/wiki/TE33A
Для особо грамотных:
Тепловоз ТЭ33А (Тепловоз с Электропередачей, 33 модель, с Асинхронными тяговыми двигателями)(Evolution ES44ACi) — грузовой тепловоз с асинхронным тяговым приводом, выпускаемый локомотивостроительным заводом АО «Локомотив Курастыру Зауыты» в Астане по лицензии компании General Electric Transportation.
... TE33A был спроектирован для российского рынка, в частности, для замены 2TE10. В разработке были использованы российские стандарты ГОСТ и Нормы безопасности.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:40

  EKO написав:
  myshapiton написав:
  EKO написав:Уточнение. Писал я про электровозы GE
Не, ну я и правда так думал, что если закупать, так электровозы, а не технологически устаревшие дизеля. Ан нет. Смотрю по теме, а покупать то будут именно дизеля.

Бред. Какие еще "электровозы" на линиях, где вагон в самом лучшем случае раз в квартал появляется? Ты вообще слышал такое понятие как "маневровый локомотив"?!

Дизеля используются и будут использоваться еще минимум 50 лет. Просто потому, что они ходят там, где электрификация путей нецелесообразна, а емкость современных аккумуляторов оставляет желать лучшего. Энергоемкость дизеля на данный момент вне конкуренции.
  EKO написав:Самое интересное даже не это. У GE в Северной Америке НЕТ их производства. А где же они тогда производятся? И, вот тут то "сюрприз" - только в Казахстане их собирают.

Вранье, вранье и еще раз вранье!!! Основная линия по сборке дизелей GE в Пенсильвании.
https://en.wikipedia.org/wiki/GE_Evolution_Series


И кто врет? :twisted:
Первое. По вашей же ссылке: Gauge 1,520 мм - Казахстан

Второе.
Покупать будут не те, на которые вы тут тыкаете ссылками, а ТЕ33А
А где ж их производят? Вот https://en.wikipedia.org/wiki/TE33A
Для особо грамотных:

http://cfts.org.ua/articles/general_electric_i_ukrzaliznytsya_chto_izvestno_o_kontrakte_na_postavki_teplovozov_1368/98593
поскольку партнером GE в Казахстане выступает российская компания "Трансмашхолдинг", которая находится под санкциями в Украине, в ходе переговоров было принято решение, что локомотивы будут поставлять с завода в Пенсильвании (США).
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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