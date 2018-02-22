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Подорожчання газу для
українців майже неминуче

Подорожчання газу для українців майже неминуче
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 02:31

Подорожчання газу для українців майже неминуче

Пропонуємо до обговорення:
Щоб врятувати бюджет, уряду доведеться скорочувати кількість отримувачів субсидій

Дивися повний текст Подорожчання газу для українців майже неминуче.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 02:31

Повышение цен- повышение минималки - новый виток инфляции перед выборами...
Джон
 
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