Щоб врятувати бюджет, уряду доведеться скорочувати кількість отримувачів субсидій
Дивися повний текст Подорожчання газу для українців майже неминуче.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лют, 2018 02:31
Подорожчання газу для українців майже неминуче
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожчання газу для українців майже неминуче.
Додано: Суб 24 лют, 2018 02:31
Повышение цен- повышение минималки - новый виток инфляции перед выборами...
реклама
|