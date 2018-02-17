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Отримуйте більше за депозитом банку ПУМБ з бонусом від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лют, 2018 08:08
Пропонуємо до обговорення:
У користувачів порталу Finance.ua з 15 січня 2018 року з'явилася можливість відкрити депозит «Прибутковий» в одному з найбільших банків країни - банку ПУМБ, і при цьому отримати додаткову винагороду у вигляді + 1,5% річних від суми депозиту.
Дивися повний текст Отримуйте більше за депозитом банку ПУМБ з бонусом від Finance.ua
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