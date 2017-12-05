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«Чисті» джерела забезпечать
75% енергії в Південній...

«Чисті» джерела забезпечать 75% енергії в Південній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:09

«Чисті» джерела забезпечать 75% енергії в Південній...

Пропонуємо до обговорення:
Штат Південна Австралія продовжить фінансувати серйозні проекти в галузі відновлюваної енергетики, тим самим вступаючи у відкриту конфронтацію з федеральним урядом Австралії. Загалом штат виділить $150 млн на розвиток відновлюваних джерел, пише Guardian.

Дивися повний текст «Чисті» джерела забезпечать 75% енергії в Південній Австралії до 2025 року.
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