|
|
«Чисті» джерела забезпечать 75% енергії в Південній...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лют, 2018 08:09
Пропонуємо до обговорення:
Штат Південна Австралія продовжить фінансувати серйозні проекти в галузі відновлюваної енергетики, тим самим вступаючи у відкриту конфронтацію з федеральним урядом Австралії. Загалом штат виділить $150 млн на розвиток відновлюваних джерел, пише Guardian.
Дивися повний текст «Чисті» джерела забезпечать 75% енергії в Південній Австралії до 2025 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80353
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|159
|
|
|32
|2267
|
Суб 06 січ, 2018 17:04
otg
|
|1
|222
|
реклама