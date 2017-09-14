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В Україну в 2017 р. найбільше
грошей переказали з Росії

В Україну в 2017 р. найбільше грошей переказали з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:48

В Україну в 2017 р. найбільше грошей переказали з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Дивися повний текст В Україну в 2017 р. найбільше грошей переказали з Росії.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:48

из России, потому что те, кто работает в россии, остаются там на работе и не планируют оставаться дольше, чем это необходимо. те, кто работает в Европе, готовы остаться там намного дольше и, возможно, навсегда, поэтому им нужны их деньги там, где они хотят жить
Eddy
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:51

  Eddy написав:из России, потому что те, кто работает в россии, остаются там на работе и не планируют оставаться дольше, чем это необходимо. те, кто работает в Европе, готовы остаться там намного дольше и, возможно, навсегда, поэтому им нужны их деньги там, где они хотят жить

Уехал в Польшу и можно уже не отправлять деньги жене и ребенку? :mrgreen:
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:59

  Eddy написав:из России, потому что те, кто работает в россии, остаются там на работе и не планируют оставаться дольше, чем это необходимо. те, кто работает в Европе, готовы остаться там намного дольше и, возможно, навсегда, поэтому им нужны их деньги там, где они хотят жить

Трохи не так. В Польщу, наприклад, быльшість їде н короткотермінові роботи 2-3 місяці. Відстані не великі, можна раз н місяць на кілька день додому навідатися, тому у переказах немає сенсу, 5-6 сотень єврів можн і у кишеню покласти. А спробуйте вибратися додому з тюмені чи Далекого Сходу! Тому звідти гроші переказують. А ще мєнтів бояться, бо злапають десь на вокзалі і обчистять.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:49

Видимо,сколько грошей и откуда, не указано из соображений политкорректности.
warlamp
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