Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.
Дивися повний текст В Україну в 2017 р. найбільше грошей переказали з Росії.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 08:48
В Україну в 2017 р. найбільше грошей переказали з Росії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну в 2017 р. найбільше грошей переказали з Росії.
Додано: Суб 24 лют, 2018 08:48
из России, потому что те, кто работает в россии, остаются там на работе и не планируют оставаться дольше, чем это необходимо. те, кто работает в Европе, готовы остаться там намного дольше и, возможно, навсегда, поэтому им нужны их деньги там, где они хотят жить
Додано: Суб 24 лют, 2018 09:51
Уехал в Польшу и можно уже не отправлять деньги жене и ребенку?
имхо
Додано: Суб 24 лют, 2018 09:59
Трохи не так. В Польщу, наприклад, быльшість їде н короткотермінові роботи 2-3 місяці. Відстані не великі, можна раз н місяць на кілька день додому навідатися, тому у переказах немає сенсу, 5-6 сотень єврів можн і у кишеню покласти. А спробуйте вибратися додому з тюмені чи Далекого Сходу! Тому звідти гроші переказують. А ще мєнтів бояться, бо злапають десь на вокзалі і обчистять.
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:49
Видимо,сколько грошей и откуда, не указано из соображений политкорректности.
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