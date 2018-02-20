RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ОСЦПВ тепер продають
через інтернет

ОСЦПВ тепер продають через інтернет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:02

ОСЦПВ тепер продають через інтернет

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг, яким страховим компаніям дозволили укладати договори автострахування через інтернет.

Дивися повний текст ОСЦПВ тепер продають через інтернет.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80353
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:03

У электронного полиса есть преимущества. В виде гарантированого штрафа от полиции за его отсутствие. Интерено есть умники повевшиеся на это?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12756
З нами з: 12.08.10
Подякував: 993 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водіїв штрафують за електронний поліс ОСЦПВ
R2 » П'ят 23 лют, 2018 17:10
3 110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 21:06
EKO
Через податкову реформу Америка стрімко нарощує розмір...
R2 » Вів 20 лют, 2018 14:44
2 78
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 13:41
adikali
"Газпром" збільшив транзит нафти через Україну
R2 » Вів 20 лют, 2018 11:50
5 162
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 17:39
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53724)
24.02.2018 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.