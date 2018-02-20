Сьогодні набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг, яким страховим компаніям дозволили укладати договори автострахування через інтернет.
Дивися повний текст ОСЦПВ тепер продають через інтернет.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 09:02
ОСЦПВ тепер продають через інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ОСЦПВ тепер продають через інтернет.
Додано: Суб 24 лют, 2018 09:03
У электронного полиса есть преимущества. В виде гарантированого штрафа от полиции за его отсутствие. Интерено есть умники повевшиеся на это?
Щось мені з ТАС "щастить"
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