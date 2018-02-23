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Чверть українців хочуть, щоб
їхні діти жили в країнах ЄС...

Чверть українців хочуть, щоб їхні діти жили в країнах ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:07

Чверть українців хочуть, щоб їхні діти жили в країнах ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Такі результати дослідження, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

Дивися повний текст Чверть українців хочуть, щоб їхні діти жили в країнах ЄС - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:07

В Польше или Чехии в приграничной зоне, чтобы на праздники в гости по быстрому.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:37

Нелёгкий,тернистый путь украинца.Сначала стремится попасть из села в город.Затем(следующее поколение)стремится попасть в областной город,затем у Кыйов а из Кыйова стартують за кордон.
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:43

Своих детей уже пристроил за бугром: сын в Австрии, дочь в Германии. Образование в копеечку обошлось+ квартиры. Тем не менее- всё лучше чем жить в нашей помойке, у молодёэи тут перспективы нет.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 09:58

Очень обнадёживающая статистика - "50% українців хочуть, щоб їхні діти жили в Україні." Из оставшихся на Украине, сегодня половина таки верит в светлое будущее своих детей тут. Остальным безвиз в помощь!
Востаннє редагувалось mister-svet в Суб 24 лют, 2018 10:09, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:04

  Reddick написав:Своих детей уже пристроил за бугром: сын в Австрии, дочь в Германии. Образование в копеечку обошлось+ квартиры. Тем не менее- всё лучше чем жить в нашей помойке, у молодёэи тут перспективы нет.

Независимо от географического местоположения детишек помойщика,их ждёт такая же судьба-ПОМОЙКА))
сірий
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