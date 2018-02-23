Такі результати дослідження, проведеного соціологічною групою Рейтинг.
Дивися повний текст Чверть українців хочуть, щоб їхні діти жили в країнах ЄС - опитування.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 09:07
Чверть українців хочуть, щоб їхні діти жили в країнах ЄС...
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Дивися повний текст Чверть українців хочуть, щоб їхні діти жили в країнах ЄС - опитування.
Додано: Суб 24 лют, 2018 09:07
В Польше или Чехии в приграничной зоне, чтобы на праздники в гости по быстрому.
Додано: Суб 24 лют, 2018 09:37
Нелёгкий,тернистый путь украинца.Сначала стремится попасть из села в город.Затем(следующее поколение)стремится попасть в областной город,затем у Кыйов а из Кыйова стартують за кордон.
Додано: Суб 24 лют, 2018 09:43
Своих детей уже пристроил за бугром: сын в Австрии, дочь в Германии. Образование в копеечку обошлось+ квартиры. Тем не менее- всё лучше чем жить в нашей помойке, у молодёэи тут перспективы нет.
Додано: Суб 24 лют, 2018 09:58
Очень обнадёживающая статистика - "50% українців хочуть, щоб їхні діти жили в Україні." Из оставшихся на Украине, сегодня половина таки верит в светлое будущее своих детей тут. Остальным безвиз в помощь!
Востаннє редагувалось mister-svet в Суб 24 лют, 2018 10:09, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:04
Независимо от географического местоположения детишек помойщика,их ждёт такая же судьба-ПОМОЙКА))
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