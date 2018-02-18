Українці витрачають на продукти найменше у Європі

Додано: Суб 24 лют, 2018 12:28

Повезло еще, что после уплаты комунальных платежей остается 92 евро на еду.

Пора повышать цену на газ, и вводить оплаты за трубы.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!