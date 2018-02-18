На продукти харчування та товари повсякденного попиту сім'я в Києві в середньому витрачає 3140 тис. грн
Дивися повний текст Українці витрачають на продукти найменше у Європі.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 10:18
Українці витрачають на продукти найменше у Європі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці витрачають на продукти найменше у Європі.
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:30
Я верю только Реве. Он министр, а туда брехунов не берут, чтобы не порочить добрые честные имена начальников, которые тоже никогда не врут.
А Рева сказал, что украинцы жрут больше немцев. А тут такое пишут... агенты сами знаете кого.
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:55
а теперь в процентном отношении от доходов, получится что больше всех в Европе
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:01
лучше бы написали сколько на еду тратят миллионы пенсионеров получающих пенсию меньше 50 евро в месяц...
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:03
Не получится, как раз этот показатель плачевный.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:04
Лапши с телевизора украинцы точно жрут больше немцев. Причем на порядок больше...
По сути - Украина сегодня реально самая дешевая страна в Европе.
Только причин для гордости здесь нет - это обусловлено самим низким уровнем жизни в Европе.
Из за крайне низких зарплат производители товаров ежедневного потребления вынуждены экономить на их качестве, и экономить сильно.
Поэтому цены на продукты питания в Украине действительно самые низкие в Европе, потому что самые низкокачественные и сделанные самыми низкооплачиваемыми людьми.
Пример Минска показатен - город меньше Киева, и при этом дороже его в 1.5-2 раза (подтверждаю личным опытом) за счет более высоких зарплат, и следовательно более высоких доходов.
Думаю, что нельзя сказать, что киевляне недоедают в количестве калорий. Нет. Просто потребляют менее ценные продукты (больше макарон, меньше мяса) и продукты, где сэкономили на всем, чем только можно (использование пальмового масла, усилителей вкуса, загустителей, низкосортных сортов с/х культур и т.д.).
Проблематика - почему так произошло и просходит - это действительно катастрофически сильная девальвация, сузившая внутренний рынок (и товаров, и труда) более, чем вдвое
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:28
Повезло еще, что после уплаты комунальных платежей остается 92 евро на еду.
Пора повышать цену на газ, и вводить оплаты за трубы.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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