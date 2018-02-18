RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці витрачають на
продукти найменше у Європі

Українці витрачають на продукти найменше у Європі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:18

Українці витрачають на продукти найменше у Європі

Пропонуємо до обговорення:
На продукти харчування та товари повсякденного попиту сім'я в Києві в середньому витрачає 3140 тис. грн

Дивися повний текст Українці витрачають на продукти найменше у Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80353
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:18

Но есть одно Но.:)
Егор
 
Повідомлень: 201
З нами з: 04.05.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:30

Я верю только Реве. Он министр, а туда брехунов не берут, чтобы не порочить добрые честные имена начальников, которые тоже никогда не врут.
А Рева сказал, что украинцы жрут больше немцев. А тут такое пишут... агенты сами знаете кого.
vak
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 03.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:55

а теперь в процентном отношении от доходов, получится что больше всех в Европе
acidw1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 14.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:01

лучше бы написали сколько на еду тратят миллионы пенсионеров получающих пенсию меньше 50 евро в месяц...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 15.07.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:03

  acidw1 написав:а теперь в процентном отношении от доходов, получится что больше всех в Европе


Не получится, как раз этот показатель плачевный.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2782
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:04

  vak написав:Я верю только Реве. Он министр, а туда брехунов не берут, чтобы не порочить добрые честные имена начальников, которые тоже никогда не врут. А Рева сказал, что украинцы жрут больше немцев. А тут такое пишут... агенты сами знаете кого.

Лапши с телевизора украинцы точно жрут больше немцев. Причем на порядок больше...

По сути - Украина сегодня реально самая дешевая страна в Европе.

Только причин для гордости здесь нет - это обусловлено самим низким уровнем жизни в Европе.

Из за крайне низких зарплат производители товаров ежедневного потребления вынуждены экономить на их качестве, и экономить сильно.

Поэтому цены на продукты питания в Украине действительно самые низкие в Европе, потому что самые низкокачественные и сделанные самыми низкооплачиваемыми людьми.

Пример Минска показатен - город меньше Киева, и при этом дороже его в 1.5-2 раза (подтверждаю личным опытом) за счет более высоких зарплат, и следовательно более высоких доходов.

Думаю, что нельзя сказать, что киевляне недоедают в количестве калорий. Нет. Просто потребляют менее ценные продукты (больше макарон, меньше мяса) и продукты, где сэкономили на всем, чем только можно (использование пальмового масла, усилителей вкуса, загустителей, низкосортных сортов с/х культур и т.д.).

Проблематика - почему так произошло и просходит - это действительно катастрофически сильная девальвация, сузившая внутренний рынок (и товаров, и труда) более, чем вдвое
Detractoris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 03.02.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:28

Повезло еще, что после уплаты комунальных платежей остается 92 евро на еду.
Пора повышать цену на газ, и вводить оплаты за трубы.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 12.12.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla Model S обігнала у продажах у Європі BMW 7 і...
R2 » Чет 22 лют, 2018 11:14
5 106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 18:55
_hunter
Україна - друга в Європі за запасами газу 1, 2
R2 » Сер 21 лют, 2018 10:29
19 1035
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 01:16
phantom_systems
Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка) 1, 2
R2 » Нед 18 лют, 2018 11:27
15 896
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 04:11
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53724)
24.02.2018 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.