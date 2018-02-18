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Українці витрачають на
продукти найменше у Європі

Українці витрачають на продукти найменше у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:47

  dobrotenko15 написав:семья из 3-х человек - это НОРМАЛЬНО??? сколько просуществует страна с такими семьями? если ещё учесть эмиграцию по миллиону в год

92 евро в месяц на продукты питания и товары повседневного спроса на семью в Киеве? Это не нормально - это не реально, а точнее звиздеж.
35 грн в день на человека? Разве что на картохе, хлебе, морковке и воде все время сидеть и даже трусы и носки на новые не выйдет заменить. И про мясо даже можно не мечтать.
Как выше сказано было, возможно столько тратить, только если на земле жить и заниматься натуральным хозяйством. Да и то, сомнительная цифра.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:58

Re: Українці витрачають на продукти найменше у Європі

"Средняя температура по больнице" БЕЗ учета Киева и других крупных городов. И то, скорее всего, речь идет о затратах на ведение натурального хозяйства...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 01:21

  antikkristall написав:
  Cler написав:лучше бы написали сколько на еду тратят миллионы пенсионеров получающих пенсию меньше 50 евро в месяц...


Не представляю какого качества и где надо покупать продукты, чтобы семье из трех человек вложится в указанную в статье сумму, разве что подразумевается наличие собственного огорода, коровы и пары кабанчиков :).
Предвидя вопрос от "свидетелей покращення" насчет а как же пенсионеры, так те у кого из них действительно только пенсия не живут, а выживают...


Последнее время сильно раздражают разговоры о несчастных пенсах. Эти сказочные М рази и сами не жили, и другим не давали всё на союз ана нировали да "отнять и поделить" мечтали. А теперь содержать их некому, их даже родные дети не уважают,что уж об обществе говорить? Моя мама всегда учила меня,что "старших нужно уважать,особенно старых", но вот я выросла и уважать их просто не получается. В Японии, когда случилась авария на фукусиме, старые люди вызвались ликвидировать последствия аварии,чтоб недопустить облучения молодых людей. Вы представляете такой поступок от украинских пенсов? Точно нет. Эти М рази детей передавить готовы за прибавку к пенсии в одну гривну.
драйвер
 
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