Українці витрачають на продукти найменше у Європі

Додано: Нед 25 лют, 2018 12:37

Жизнь конечно у многих стала не простой... Но злобоизлияние про пенсионеров от некоторых тут, в голову не укладывается. Думал Фарион - предел... Просто безвозвратное повреждение сознания революцией таки постигло некоторых...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).