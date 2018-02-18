Українці витрачають на продукти найменше у Європі

Додано: Нед 25 лют, 2018 23:51

yanyura написав: драйвер

Вы перечислили крупные и значимые для мировой торговли порты, вы знаете,что мой знакомый,в 1985 году построил мостик на одном из заливов Днепра с которого можна спускать моторную лодку,допишите в ваш список значимых портов.



Морской торговый порт Черноморск



Через порт осуществляются международные связи Украины почти со 100 странами мира.



Ильичевский морской торговый порт, один из крупнейших портов Украины.



Порт имеет производственные мощности для перевалки грузов в объеме более 32 млн. т. в год, причальную линию общей протяженностью около 6000 м, складские площади, позволяющие разместить 1,5 млн. т. различных грузов, портальные краны грузоподъёмностью от 5 до 40 тонн, тягачи, автомобильные краны, более 50 км железнодорожных путей, оснащенных необходимым перегрузочным оборудованием с вагонооборотом до 1300 вагонов в сутки, автодорожную инфраструктуру с развитой сетью внутренних автомобильных дорог.



В состав порта входит вспомогательный флот, включающий буксиры, плавучие краны грузоподъёмностью до 300 тонн, танкеры-бункеровщики, плавучий зерноперегрузчик, лоцманские катера, нефтемусороуборочные и другие плавсредства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%81%D0%BA

Порт Крым был построен для паромной переправы.

Севастопольский морской рыбный порт

Предприятие осуществляло комплекс работ, связанных с морской перевозкой и хранением рыбопродукции, нефтепродуктов, генеральных грузов, металла и т. д., а также оказывает услуги по приёму и судов. Порт имел 9 грузовых причалов общей длинной 1277 м. За 11 месяцев 2010 года порт обработал 2446 тысяч тонн грузов[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%80%D1%82

Порт Южный

В 2017 году порт достиг своего наивысшего грузооборота — 44 млн. 889 тыс. тонн. Входит в тройку самых крупных портов Украины по грузообороту вместе с Одесским портом и портом Николаев.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%8B%D0%B9



По Ялтинскому читайте выше.



Конечно, же они сопоставимы с причалом, построенным вашим знакомым!



И ещё,зачем строить жд вокзал,если к нему не идёт железная дорога,может поясните?

Киев-Пассажирский

Киевская железнодорожная станция была построена в 1868—1870 годах для обслуживания двух железнодорожных веток — Киево-Балтской и Курско-Киевской.



Новое здание железнодорожного вокзала в стиле украинского барокко с элементами конструктивизма было сооружено в 1928—1932 годах по проекту, разработанному профессором архитектуры А. М. Вербицким и архитектором П. Ф. Алешиным.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%B9

Сколько веток (направлений) он обслуживал в советское время?



По шахтам ваши аргументы исчерпались?



Кстати,по дейтерию и тритию я думаю ваши аргументы будут интересны всем беременным Украины.

Таких беременных спасет только заряжание воды по Чумаку.



Радиоактивность дейтерия равна нулю , "облучиться" им может только супернаивный, верящий всему бреду человек.

Радиоактивность трития распространяется на 6 мм ( шесть миллиметров ) в воздухе . Учитывая, что плотность воздуха 1,225 кг/м³, а воды 1000 кг/м³, распространение его радиации в "сбросах в воду" (как вы написали) составит чуть более 0,006 мм ( шесть тысячных долей миллиметра ).



Ваши любимые нынешние пенсы за 70лет своего "величия" и " труда" не удосужились сделать канализацию в школу на 450 учеников.

Воды и электричества тоже не было?

И вы тоже жили в доме

1908 года постройки и туалет был на улице

И тоже без электричества, воды, отопления, туалета?



P.S. Вот это всё - http://starkiev.com/%D0%B2%D1%80%D0%B5% ... 8F/1940-2/ восстанавливали марсиане, не нынешние (и уже умершие) пенсионеры. был построен для паромной переправы.Почитайте выше.Конечно, же они сопоставимы с причалом, построенным вашим знакомым!Сколько веток (направлений) он обслуживал в советское время?По шахтам ваши аргументы исчерпались?Таких беременных спасет только заряжание воды по Чумаку., "облучиться" им может только супернаивный, верящий всему бреду человек.распространяется на 6 мм (. Учитывая, что плотность воздуха 1,225 кг/м³, а воды 1000 кг/м³, распространение его радиации в "сбросах в воду" (как вы написали) составит чуть более 0,006 мм ().Воды и электричества тоже не было?И вы тоже жили в домеИ тоже без электричества, воды, отопления, туалета?P.S. Вот это всё -восстанавливали марсиане, не нынешние (и уже умершие) пенсионеры.

Ну да, порты наше всё! Построили за 70 лет один значимый порт илличевский и каждому пенсу по медальке нужно раздать, что построили один порт, а не десять,как могли. Фееричный аргемент. И это за 70 лет! В то время,когда весь цивилизованый мир из индустриальной эпохи ушел в информационную, "великие" и "працьовытые" укранские пенсы не смогли из аграрной эпохи помочь стране перекочевать даже в индустриальную. Это повод гордится! И да,Украина до сих пор в тройке отстающих стран в металлургии, только у нас, Индии и России остались мартеновские печи, да и за это нашим пенсам СПАСИБО!Кстати, вы в курсе,что кроме науки физики,есть наука химия и её раздел Биохимия? Вы в курсе,что дейтерий и тритий более реактивны в химических реакциях проходящих в живом организме? Вы вообще в курсе,что большинство химических реакций(циклов) в организме,куда попал дейтерий и тем более тритий на выходе не производят биологически активные вещества ( гормоны, ферменты и легкие для выведения организмом продукты распада), не обеспечивают эфективное клеточное дыхание и деактивируют прочие цепи реакций? Не хотите об этом сообщить Чумаку? Посморите биохимические циклы,а потом расскажите беременным свои глуповатые умозаключения. Да,и не забудьте рассказать вашим любимым пенсам,как происходит гликолиз при участии дейтерия и трития. Думаю им будет очень интересно,особенно поясните им,что достаточно одной молекулы трития,чтоб существенно навредить здоровью человека. Так что аргументы о количестве дейтерия и трития в отходах АЭС очень ценны.Кстати, в школе где я училась, немцы провели воду и электричество. Это так,чтоб вы понимали неоценимый вклад нынешних пенсов в моё образование. А дом,в котором я жила,был построен моей матерью от первого кирпича до последнего. Включая и подведение коммуникаций. Так что спасибо нынешним пенсам за то,что не выдали квартиру моей семье, и спасибо фашистам за свет и воду в моей школе. И да,спасибо пенсам,что не нас рали на руины Киева,а построили из них себе дома!