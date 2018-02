Українці витрачають на продукти найменше у Європі

Додано: Пон 26 лют, 2018 01:00

yanyura написав: Радиоактивность дейтерия равна нулю , "облучиться" им может только супернаивный, верящий всему бреду человек.

Радиоактивность трития распространяется на 6 мм ( шесть миллиметров ) в воздухе . Учитывая, что плотность воздуха 1,225 кг/м³, а воды 1000 кг/м³, распространение его радиации в "сбросах в воду" (как вы написали) составит чуть более 0,006 мм ( шесть тысячных долей миллиметра ). , "облучиться" им может только супернаивный, верящий всему бреду человек.распространяется на 6 мм (. Учитывая, что плотность воздуха 1,225 кг/м³, а воды 1000 кг/м³, распространение его радиации в "сбросах в воду" (как вы написали) составит чуть более 0,006 мм ().



Вы так интересно спорите о дейтерии и тритии, что решил вам рассказать мнение человека который знает вкус этих устриц.



Дейтерий не только безвреден, но и даже полезен для человека. Проблема в том, что дейтеривая "тяжелая" вода часто идет с тритием, так как дейтерий легко отделить от обычного водорода, но почти невозможно от трития. Всегда будет пару десятых процентов трития в этой воде. Поэтому преходим к тритию.



Тритий это очень активный изотоп, как уже говорили с периодом полураспада в 12 лет и продукты распада в основном быстрые электроны (бета-распад). Поэтому бутылочку из плотно закрытого аптечного стекла с тритиевой водой безопасно хранить даже на полке.



Проблема наступает когда вы отхлебнете этой воды. Так как тритий - это еще один изотоп тяжелого водорода, то он практически не выводится из организма и попадает внутрь клеток, где их и разрушает. Вывести его быстро - невозможно, отфильтровать невозможно. По полезности для здоровья он сравним с радиоактивным полонием. Да бета-частицы (электроны) довольно слабы по энергии, но так как они проникают не только под кожу, но и в саму клетку, то они её просто взрывают изнутри, как бочка с динамитом. Вы так интересно спорите о дейтерии и тритии, что решил вам рассказать мнение человека который знает вкус этих устриц.Дейтерий не только безвреден, но и даже полезен для человека. Проблема в том, что дейтеривая "тяжелая" вода часто идет с тритием, так как дейтерий легко отделить от обычного водорода, но почти невозможно от трития. Всегда будет пару десятых процентов трития в этой воде. Поэтому преходим к тритию.Тритий это очень активный изотоп, как уже говорили с периодом полураспада в 12 лет и продукты распада в основном быстрые электроны (бета-распад). Поэтому бутылочку из плотно закрытого аптечного стекла с тритиевой водой безопасно хранить даже на полке.Проблема наступает когда вы отхлебнете этой воды. Так как тритий - это еще один изотоп тяжелого водорода, то он практически не выводится из организма и попадает внутрь клеток, где их и разрушает. Вывести его быстро - невозможно, отфильтровать невозможно. По полезности для здоровья он сравним с радиоактивным полонием. Да бета-частицы (электроны) довольно слабы по энергии, но так как они проникают не только под кожу, но и в саму клетку, то они её просто взрывают изнутри, как бочка с динамитом.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda