Українці витрачають на продукти найменше у Європі

Додано: Пон 26 лют, 2018 06:51

yanyura написав: Каждый человек ежедневно подвергается воздействию небольшого количества трития, потому что он встречается естественным образом в окружающей среде и пищевых продуктах, которые мы едим.



Большая часть трития, наработанного на АЭС, а точнее находящегося в воде первого контура или контура многократной принудительной циркуляции до 85 %, покидает АЭС с жидкими стоками.



Образовавшийся на АЭС тритий, в отличие от других радионуклидов, поступает в окружающую среду, минуя очистные барьеры, с жидкими стоками в виде тритиевой воды и с газовыми выбросами.



Содержание трития в жидких сбросах при нормальной работе АЭС намного превосходит по абсолютному значению содержание всех остальных нуклидов, а в газообразных выбросах в окружающую среду количество трития уступает только количеству радиоактивных благородных газов. Во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ, инкорпорированный тритий эффективно включается в состав биологической ткани, вызывая мутагенные нарушения, как за счет бета-излучения средней энергии 5.8 кэВ, так и за счет нарушения молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным гелием, образовавшимся в результате распада трития.

https://studfiles.net/preview/4243236/page:7/

