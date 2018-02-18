Українці витрачають на продукти найменше у Європі

Додано: Пон 26 лют, 2018 12:02

Тритий, образующийся при работе АЭС и частично поступающий за ее пределы с газообразными (в атмосферу) и жидкими (обычно в водоем-охладитель) отходами, не представляет радиационной опасности для человека (в том числе для индивидуумов из населения, проживающего вблизи АЭС, индивидуумов из критической группы населения), и потому сбросы и выбросы трития с АЭС в окружающую среду не нормируются практически ни одной страной, развивающей ядерную энергетику (кроме стран, применяющих на АЭС тяжеловодные реакторы).

Во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ, инкорпорированный тритий эффективно включается в состав биологической ткани, вызывая мутагенные нарушения, как за счет бета-излучения средней энергии 5.8 кэВ, так и за счет нарушения молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным гелием, образовавшимся в результате распада трития.

Что-то ваш студент (а представленная вами ссылка - "Выпускная квалификационная работа") сам себе противоречит. В вашей ссылке, на одной и той же странице:И как это связано с "взрывами" клеток?Только не надо рассказывать, что радиационная и мутагенная это разные вещи. Опасность радиации в том и заключается, что она (ессно не в летальных дозах) вызывает распад тканей и органов а также (в малых дозах) нарушения ДНК, которые могут вызвать нарушения у последующих поколений. Кстати, мутации в природе идут постоянно, именно благодаря им и произошло такое разнообразие видов растений и животных, при этом отрицательные приводят к элиминации особи (невозможности передачи отрицательной мутации потомству).Вы ставите студенческий реферат выше работ Комиссии США по ядерному регулированию (NRC)?Сначала 6-летняя мама мадам (если отцу 80 лет, то и его жене примерно столько) построила дом и подвела коммуникации, а потом немцы ей повторно провели водопровод и электричество. Видимо потому, что ее мама оказалась плохим сантехником и электриком.Почему 6-летняя?2018-80=1938Украина освобождена в 1944-м1944-1938=6