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Українці витрачають на
продукти найменше у Європі

Українці витрачають на продукти найменше у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 06:51

  yanyura написав:
Каждый человек ежедневно подвергается воздействию небольшого количества трития, потому что он встречается естественным образом в окружающей среде и пищевых продуктах, которые мы едим.


Большая часть трития, наработанного на АЭС, а точнее находящегося в воде первого контура или контура многократной принудительной циркуляции до 85 %, покидает АЭС с жидкими стоками.

Образовавшийся на АЭС тритий, в отличие от других радионуклидов, поступает в окружающую среду, минуя очистные барьеры, с жидкими стоками в виде тритиевой воды и с газовыми выбросами.

Содержание трития в жидких сбросах при нормальной работе АЭС намного превосходит по абсолютному значению содержание всех остальных нуклидов, а в газообразных выбросах в окружающую среду количество трития уступает только количеству радиоактивных благородных газов. Во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ, инкорпорированный тритий эффективно включается в состав биологической ткани, вызывая мутагенные нарушения, как за счет бета-излучения средней энергии 5.8 кэВ, так и за счет нарушения молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным гелием, образовавшимся в результате распада трития.

https://studfiles.net/preview/4243236/page:7/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:43

  драйвер написав:
  slavek написав:
  драйвер написав: Мой отец- бендеровец на пенсии и полностью разделяет мою точку зрения. Кстати, когда я спросила сколько он получает пенсии,он даже растерялся,он не знает какая у него пенсия,так как в свои почти 80 лет работает


Ваш отец родился после 1938г,так что в 1953г ему было максимум 15 лет и никаким бандеровцем он в принципе быть не мог - максимум носить продукты в лес и обратно листовки.
Я это хорошо знаю т.к. учился в школе с детьми бандеровцев посаженных на 10-25 лет и выпущенных по амнистии без права выезда из Казахстана поскольку родился в месте описанным Солженицыным как 40 дней Кенгира.


С вами точно что то не то, вы не знаете кого сейчас называют бендеровцами? К чему ваш пост? Из за того, что вы туго соображаете,скоро договоритесь до того,что мой отец Степан Бендера :) КИНО!

правильно Бандера, вырокоразумна вы наша
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:00

Re: инфа

  EKO написав:35 грн в день на человека? Разве что на картохе, хлебе, морковке и воде все время сидеть и даже трусы и носки на новые не выйдет заменить. И про мясо даже можно не мечтать.
Как выше сказано было, возможно столько тратить, только если на земле жить и заниматься натуральным хозяйством. Да и то, сомнительная цифра.

В депутатской столовой и министерской вполне можно и мясо кушать и красную рыбу. кету речную так точно
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:12

Re: українці витрачають

  antikkristall написав:"Молодость это недостаток который быстро проходит..." ©, а вообще хочется искренне пожелать вам остаться на пенсии одинокой и без денег, своим отношением к элдери пипл вы этого вполне заслуживаете...

она не сможет ничего передать своим детям. это не пройдет. будет только хуже
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:02

AlifeSoft
Что-то ваш студент (а представленная вами ссылка - "Выпускная квалификационная работа") сам себе противоречит. В вашей ссылке, на одной и той же странице:

Тритий, образующийся при работе АЭС и частично поступающий за ее пределы с газообразными (в атмосферу) и жидкими (обычно в водоем-охладитель) отходами, не представляет радиационной опасности для человека (в том числе для индивидуумов из населения, проживающего вблизи АЭС, индивидуумов из критической группы населения), и потому сбросы и выбросы трития с АЭС в окружающую среду не нормируются практически ни одной страной, развивающей ядерную энергетику (кроме стран, применяющих на АЭС тяжеловодные реакторы).

и
Во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ, инкорпорированный тритий эффективно включается в состав биологической ткани, вызывая мутагенные нарушения, как за счет бета-излучения средней энергии 5.8 кэВ, так и за счет нарушения молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным гелием, образовавшимся в результате распада трития.

И как это связано с "взрывами" клеток?
:D
Только не надо рассказывать, что радиационная и мутагенная это разные вещи. Опасность радиации в том и заключается, что она (ессно не в летальных дозах) вызывает распад тканей и органов а также (в малых дозах) нарушения ДНК, которые могут вызвать нарушения у последующих поколений. Кстати, мутации в природе идут постоянно, именно благодаря им и произошло такое разнообразие видов растений и животных, при этом отрицательные приводят к элиминации особи (невозможности передачи отрицательной мутации потомству).

Вы ставите студенческий реферат выше работ Комиссии США по ядерному регулированию (NRC)?

slavek
Сначала 6-летняя мама мадам (если отцу 80 лет, то и его жене примерно столько) построила дом и подвела коммуникации, а потом немцы ей повторно провели водопровод и электричество. Видимо потому, что ее мама оказалась плохим сантехником и электриком.

Почему 6-летняя?
2018-80=1938
Украина освобождена в 1944-м
1944-1938=6
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:49

  yanyura написав:Что-то ваш студент (а представленная вами ссылка - "Выпускная квалификационная работа") сам себе противоречит. В вашей ссылке, на одной и той же странице:


Оно ка бы да. Вот только свинец был идеальным металлом для водопроводных труб (не корродирует и гнется), а соли ртути были идеальной заменой антибиотиков.

Радий в качестве витаминок тоже применяли.

https://fishki.net/1554617-neobychnaja- ... -veka.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:22

Re: Українці витрачають на продукти найменше у Європі

  AlifeSoft написав:Вот только свинец был идеальным металлом для водопроводных труб (не корродирует и гнется), а соли ртути были идеальной заменой антибиотиков.

Радий в качестве витаминок тоже применяли.

Вы считаете, что знания (и наука) остались на уровне 20-30-х годов прошлого века?

По свинцовым трубам:
http://www.metalinfo.ru/ru/magazine/2007/7-8/408
https://news.rambler.ru/other/36384544- ... zopasnymi/
http://chem21.info/info/1291322/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:45

Re: драйвер

  yanyura написав:в одночасье уничтожить все то, что было построено в Украине теми самыми пенсионерами, то вся Украина

Лучше пристрелить драйвера
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