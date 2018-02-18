Українці витрачають на продукти найменше у Європі

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Каждый человек ежедневно подвергается воздействию небольшого количества трития, потому что он встречается естественным образом в окружающей среде и пищевых продуктах, которые мы едим.
Большая часть трития, наработанного на АЭС, а точнее находящегося в воде первого контура или контура многократной принудительной циркуляции до 85 %, покидает АЭС с жидкими стоками.
Образовавшийся на АЭС тритий, в отличие от других радионуклидов, поступает в окружающую среду, минуя очистные барьеры, с жидкими стоками в виде тритиевой воды и с газовыми выбросами.
Содержание трития в жидких сбросах при нормальной работе АЭС намного превосходит по абсолютному значению содержание всех остальных нуклидов, а в газообразных выбросах в окружающую среду количество трития уступает только количеству радиоактивных благородных газов. Во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ, инкорпорированный тритий эффективно включается в состав биологической ткани, вызывая мутагенные нарушения, как за счет бета-излучения средней энергии 5.8 кэВ, так и за счет нарушения молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным гелием, образовавшимся в результате распада трития.
драйвер написав: Мой отец- бендеровец на пенсии и полностью разделяет мою точку зрения. Кстати, когда я спросила сколько он получает пенсии,он даже растерялся,он не знает какая у него пенсия,так как в свои почти 80 лет работает
Ваш отец родился после 1938г,так что в 1953г ему было максимум 15 лет и никаким бандеровцем он в принципе быть не мог - максимум носить продукты в лес и обратно листовки. Я это хорошо знаю т.к. учился в школе с детьми бандеровцев посаженных на 10-25 лет и выпущенных по амнистии без права выезда из Казахстана поскольку родился в месте описанным Солженицыным как 40 дней Кенгира.
С вами точно что то не то, вы не знаете кого сейчас называют бендеровцами? К чему ваш пост? Из за того, что вы туго соображаете,скоро договоритесь до того,что мой отец Степан Бендера КИНО!
правильно Бандера, вырокоразумна вы наша
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
EKO написав:35 грн в день на человека? Разве что на картохе, хлебе, морковке и воде все время сидеть и даже трусы и носки на новые не выйдет заменить. И про мясо даже можно не мечтать. Как выше сказано было, возможно столько тратить, только если на земле жить и заниматься натуральным хозяйством. Да и то, сомнительная цифра.
В депутатской столовой и министерской вполне можно и мясо кушать и красную рыбу. кету речную так точно
AlifeSoft Что-то ваш студент (а представленная вами ссылка - "Выпускная квалификационная работа") сам себе противоречит. В вашей ссылке, на одной и той же странице:
Тритий, образующийся при работе АЭС и частично поступающий за ее пределы с газообразными (в атмосферу) и жидкими (обычно в водоем-охладитель) отходами, не представляет радиационной опасности для человека (в том числе для индивидуумов из населения, проживающего вблизи АЭС, индивидуумов из критической группы населения), и потому сбросы и выбросы трития с АЭС в окружающую среду не нормируются практически ни одной страной, развивающей ядерную энергетику (кроме стран, применяющих на АЭС тяжеловодные реакторы).
и
Во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ, инкорпорированный тритий эффективно включается в состав биологической ткани, вызывая мутагенные нарушения, как за счет бета-излучения средней энергии 5.8 кэВ, так и за счет нарушения молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным гелием, образовавшимся в результате распада трития.
И как это связано с "взрывами" клеток?
Только не надо рассказывать, что радиационная и мутагенная это разные вещи. Опасность радиации в том и заключается, что она (ессно не в летальных дозах) вызывает распад тканей и органов а также (в малых дозах) нарушения ДНК, которые могут вызвать нарушения у последующих поколений. Кстати, мутации в природе идут постоянно, именно благодаря им и произошло такое разнообразие видов растений и животных, при этом отрицательные приводят к элиминации особи (невозможности передачи отрицательной мутации потомству).
Вы ставите студенческий реферат выше работ Комиссии США по ядерному регулированию (NRC)?
slavek Сначала 6-летняя мама мадам (если отцу 80 лет, то и его жене примерно столько) построила дом и подвела коммуникации, а потом немцы ей повторно провели водопровод и электричество. Видимо потому, что ее мама оказалась плохим сантехником и электриком.
Почему 6-летняя? 2018-80=1938 Украина освобождена в 1944-м 1944-1938=6