Українці витрачають на продукти найменше у Європі

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slavek написав:1) Ничего подобного.Все дерут друг у друга.
А что американцы содрали у передовой советской науки?
slavek написав:Начиная с ЭВМ в СССР до 70-х годов были свои разработки, я на них еще в школе учился программировать в адресных кодах - БЭСМ-3М называлась, закончилась серия,кажется, на №6,но у военных стояла долго. Затем при академике Марчуке решили содрать IBM которую назвали ЕС-... и оттуда началось отставание.
И что характерно, если спросить у этих "специалистов" в чем было опережение при "БЭСМ-6" - то ответ будет в стиле "потому что БЭСМ".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer написав:А что американцы содрали у передовой советской науки?
Я уже написал о лазерах, о Останкинской башне.Есть в математике разделы которыми американцы не занимались и потому у них нет этих работ.Я не историк науки и называю только то с чем сталкивался сам, реальность намного шире.
Sommer написав:И что характерно, если спросить у этих "специалистов" в чем было опережение при "БЭСМ-6" - то ответ будет в стиле "потому что БЭСМ".
Sommer написав:А что американцы содрали у передовой советской науки?
Я уже написал о лазерах, о Останкинской башне.Есть в математике разделы которыми американцы не занимались и потому у них нет этих работ.Я не историк науки и называю только то с чем сталкивался сам, реальность намного шире.
Т.е. американцы содрали лазеры у советских ученых?
slavek написав:
Sommer написав:И что характерно, если спросить у этих "специалистов" в чем было опережение при "БЭСМ-6" - то ответ будет в стиле "потому что БЭСМ".
Замечательная статья. Если вы (мн.ч.) реальность по ним воспринимаете - все становится понятно, потому что количество вранья там зашкаливает.
Вообще-то БЭСМ-6 на конец 1960-х действительно была хорошей машиной. 1 МИПС, конвейеризация, кэширование с буфером записи, виртуальная память со страничной организацией. Жаль, что при Брежневе дальнейшее развитие серии прекратили, перейдя на клоны S/360.
phantom_systems написав:Вообще-то БЭСМ-6 на конец 1960-х действительно была хорошей машиной. 1 МИПС, конвейеризация, кэширование с буфером записи, виртуальная память со страничной организацией. Жаль, что при Брежневе дальнейшее развитие серии прекратили, перейдя на клоны S/360.
История компьютеризации учит, что в основном выигрывают не продвинутые системы, а те, которые дешевле в производстве и разработке и для которых есть достаточно программного обеспечения.
Поэтому, к примеру, IBM PC выиграло у NeXT и SGI, а линуксы вытеснили "Крэи" и мейнфреймы.
Поэтому с точки зрения советского руководства, копирование экосистемы, в которую IBM уже вложил миллионы долларов, было вполне разумным и выгодным.
Кто ж знал, что развитие компьютеров пойдет такими темпами, что советская наука наглухо отстанет в копировании микросхем.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...