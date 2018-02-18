Українці витрачають на продукти найменше у Європі

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:38

  slavek написав:1) Ничего подобного.Все дерут друг у друга.


А что американцы содрали у передовой советской науки?

  slavek написав:Начиная с ЭВМ в СССР до 70-х годов были свои разработки, я на них еще в школе учился программировать в адресных кодах - БЭСМ-3М называлась, закончилась серия,кажется, на №6,но у военных стояла долго. Затем при академике Марчуке решили содрать IBM которую назвали ЕС-... и оттуда началось отставание.


И что характерно, если спросить у этих "специалистов" в чем было опережение при "БЭСМ-6" - то ответ будет в стиле "потому что БЭСМ".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:35

  Sommer написав:А что американцы содрали у передовой советской науки?


Я уже написал о лазерах, о Останкинской башне.Есть в математике разделы которыми американцы не занимались и потому у них нет этих работ.Я не историк науки и называю только то с чем сталкивался сам, реальность намного шире.


  Sommer написав:И что характерно, если спросить у этих "специалистов" в чем было опережение при "БЭСМ-6" - то ответ будет в стиле "потому что БЭСМ".


Нет, это была собственная разработка без сюрпризов которые амеры заложили в содранную серию ЕС.https://topwar.ru/61010-mify-ssha-otsta ... hniki.html
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:07

  slavek написав:
  Sommer написав:А что американцы содрали у передовой советской науки?


Я уже написал о лазерах, о Останкинской башне.Есть в математике разделы которыми американцы не занимались и потому у них нет этих работ.Я не историк науки и называю только то с чем сталкивался сам, реальность намного шире.


Т.е. американцы содрали лазеры у советских ученых?

  slavek написав:
  Sommer написав:И что характерно, если спросить у этих "специалистов" в чем было опережение при "БЭСМ-6" - то ответ будет в стиле "потому что БЭСМ".


Нет, это была собственная разработка без сюрпризов которые амеры заложили в содранную серию ЕС.https://topwar.ru/61010-mify-ssha-otsta ... hniki.html


Замечательная статья. Если вы (мн.ч.) реальность по ним воспринимаете - все становится понятно, потому что количество вранья там зашкаливает.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:00

  Sommer написав:
  slavek написав:
  Sommer написав:И что характерно, если спросить у этих "специалистов" в чем было опережение при "БЭСМ-6" - то ответ будет в стиле "потому что БЭСМ".


Нет, это была собственная разработка без сюрпризов которые амеры заложили в содранную серию ЕС.https://topwar.ru/61010-mify-ssha-otsta ... hniki.html


Замечательная статья. Если вы (мн.ч.) реальность по ним воспринимаете - все становится понятно, потому что количество вранья там зашкаливает.

Вообще-то БЭСМ-6 на конец 1960-х действительно была хорошей машиной. 1 МИПС, конвейеризация, кэширование с буфером записи, виртуальная память со страничной организацией. Жаль, что при Брежневе дальнейшее развитие серии прекратили, перейдя на клоны S/360.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:23

  phantom_systems написав:Вообще-то БЭСМ-6 на конец 1960-х действительно была хорошей машиной. 1 МИПС, конвейеризация, кэширование с буфером записи, виртуальная память со страничной организацией. Жаль, что при Брежневе дальнейшее развитие серии прекратили, перейдя на клоны S/360.


История компьютеризации учит, что в основном выигрывают не продвинутые системы, а те, которые дешевле в производстве и разработке и для которых есть достаточно программного обеспечения.

Поэтому, к примеру, IBM PC выиграло у NeXT и SGI, а линуксы вытеснили "Крэи" и мейнфреймы.

Поэтому с точки зрения советского руководства, копирование экосистемы, в которую IBM уже вложил миллионы долларов, было вполне разумным и выгодным.

Кто ж знал, что развитие компьютеров пойдет такими темпами, что советская наука наглухо отстанет в копировании микросхем.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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  #<1 ... 4567
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