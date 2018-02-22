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Безвіз в Україні: Клімкін пояснив причину втечі з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Павло Клімкін стурбований масовим виїздом українців за кордон.
Дивися повний текст Безвіз в Україні: Клімкін пояснив причину втечі з України понад мільйона осіб
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R2
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:02
неужели не понятно почему люди бегут из украинского "рая"?...
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Cler
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:16
все все понимают, но как собаки молчат,самая пропащая нация сцыкуны.
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alekc_sizov
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:18
Люди бегут от того,что за четыре года "покращення" довели до плинтуса.А безвиз только облегчил эммиграцию.Не надо себе льстить,что это только из за безвиза.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:19
alekc_sizov написав:
все все понимают, но как собаки молчат,самая пропащая нация сцыкуны.
Вот и расейские боты появились.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:22
Cler написав:
неужели не понятно почему люди бегут из украинского "рая"?...
Німці біжать із німецького раю в рази більше, поляки біжать з польского раю і т.д. Де кращі умови праці і життя, туди і біжать. Із Раші не біжать, бо вони англійську не знають, а слов'янські мови зрозуміти не можуть - Орда, що з них взяти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:27
lapay написав:
Німці біжать із німецького раю в рази більше, поляки біжать з польского раю і т.д. Де кращі умови праці і життя, туди і біжать. Із Раші не біжать, бо вони англійську не знають, а слов'янські мови зрозуміти не можуть - Орда, що з них взяти.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:45
Во всем виноваты злые европейцы... Кто бы сомневался)))
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antey1969
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