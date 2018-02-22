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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 21:58
Re: Безвіз в Україні: Клімкін пояснив причину втечі з...
Пипец как ватники возбудились.
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:36
Тут главное не это. Важно при пересечении границы в один конец, обязательно быть одетым по дресc-коду - в вышиванке. Иначе все будет выглядеть банально и больше того - не патриотично.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 24 лют, 2018 23:14
Додано: Суб 24 лют, 2018 23:19
Каких реформ? Сказочник ты порошенковский.
Что стало лучше для рядовых украинцев, какое качество жизни? Вы заигрались в популизм, а по факту асфальта в Киеве днем с огнем не найдешь, нет дорог, какое может быть будущее?
Сижу, ем шоколадку рошен и понимаю, что ни..я после майдана не поменялось, кроме названий улиц. И пока не вынесут 450 кровосись с рады вперед ногами, лучше не будет.
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