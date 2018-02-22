Безвіз в Україні: Клімкін пояснив причину втечі з...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Ещё точнее из украинского концлагеря.В стране классический геноцид.Пора назвать всё своими именами.
Поддерживаю! Надо называть своими именами все.Напротив некоторых отписывающихся нужно писать"неадекватный всепропалист-зрадофил". Геноцид- страшный. Люди в пробках, сидят в машинах трясутся, по Египтам, Европам,Буковелям хоть на неделю-две от него прячуться. По выходным в развлекательных центрах, кинотеатрах толпами собираются- судачат о геноциде)И все пухлые с голоду, сплошь и рядом.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:Поддерживаю! Надо называть своими именами все.Напротив некоторых отписывающихся нужно писать"неадекватный всепропалист-зрадофил". Геноцид- страшный. Люди в пробках, сидят в машинах трясутся, по Египтам, Европам,Буковелям хоть на неделю-две от него прячуться. По выходным в развлекательных центрах, кинотеатрах толпами собираются- судачат о геноциде)И все пухлые с голоду, сплошь и рядом.
Это все картинка с Киева, причем даже не со всех районов, а только с центральных - Печерского, Шевченковского,наверное, Одессы, Львова, Харькова и др. областных центров. Те, кто прозябают, сидят тихо и вовсе не видны. Нищие не в счет - это профессионалы.
lapay написав:Із Раші не біжать, бо вони англійську не знають, а слов'янські мови зрозуміти не можуть - Орда, що з них взяти.
Із Раші біжать не меншими темпами ніж в нас. Тільки там приплив мігрантів з Азії (де життя ще гірше) трішки статистику по зменшеню населення вирівнює. Але я би не хотів би, жити з такими новивми сусідами поряд.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
SMOKE написав:Поддерживаю! Надо называть своими именами все.Напротив некоторых отписывающихся нужно писать"неадекватный всепропалист-зрадофил". Геноцид- страшный. Люди в пробках, сидят в машинах трясутся, по Египтам, Европам,Буковелям хоть на неделю-две от него прячуться. По выходным в развлекательных центрах, кинотеатрах толпами собираются- судачат о геноциде)И все пухлые с голоду, сплошь и рядом.
Это все картинка с Киева, причем даже не со всех районов, а только с центральных - Печерского, Шевченковского,наверное, Одессы, Львова, Харькова и др. областных центров. Те, кто прозябают, сидят тихо и вовсе не видны. Нищие не в счет - это профессионалы.
в Киеве тоже не всё так хорошо как многие думают - если раньше встретить пенсионеров копающихся в мусорных баках можно было не часто, то теперь практически каждый день...
lapay написав:Із Раші не біжать, бо вони англійську не знають, а слов'янські мови зрозуміти не можуть - Орда, що з них взяти.
Із Раші біжать не меншими темпами ніж в нас. Тільки там приплив мігрантів з Азії (де життя ще гірше) трішки статистику по зменшеню населення вирівнює. Але я би не хотів би, жити з такими новивми сусідами поряд.
Та да, бегут и из Рашки. Разница между нами и Империей Севера в том, что к нам не бежит никто, даже азиаты. Если мигранты заезжают к нам, то только транзитом, да и то стараются не задерживаться.