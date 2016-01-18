Додано: Суб 24 лют, 2018 18:39

Вчерашнее заявление Леонида Кучмы, что Украина «оказалась на задворках» Мюнхенской конференции по безопасности, а сама Украина «никогда не была государством вполном смысле этого слова», прозвучавшее на четвертом Балтийско-Черноморском форуме «Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для Большой Европы» отражает объективную реальность, в которой Украина сама виновата.



Светлана Залищук по итогам этой конференции в своей статье для журнала «Новое время» сделала аналогичный вывод о том, что «что Украина становится заложницей коррупции не только в отношениях с иностранными инвесторами, но и в отношениях с ключевыми игроками мировой геополитики.»



Лично я скажу больше. Своими действиями Украина загоняет себя в международную изоляцию, где она останется один на один с Россией, что означает рано или поздно ее гибель как государства.



Демагогические выступления украинской власти о том, что Россия признана Украиной агрессором по сути дела есть только дымовая завеса для этой самой власти по ведению совместного бизнеса с властью российской, ведь и в Украине, и в России власть и бизнес составляют неразрывное целое.



На Мюнхенской конференции прозвучало, что мир стал нестабильнее, возросла угроза глобального конфликта, а среди, как пишет Залищук «условий, в которых Украина борется с агрессией России» (борется ли? Сергей Диккенс): «усиление позиций ревизионистов в Европе и США, рост деструктивного национализма, ослабление международных институтов.»



«Спикеры в Мюнхене констатировали,- добавляет она,- что по результатам 2017 года ухудшились отношения по линии: США – Северная Корея, Саудовская Аравия – Иран, НАТО – Россия.»



Двуличие и цинизм украинской власти, ее коррумпированность, наглость и бесстыдство уже хорошо поняли на Западе. Неслучайно выступление Порошенко на конференции проходило почти в пустом зале, да и то были представители украинской стороны.



Не могу не отметить, что политика Украины в национальном вопросе идет в русле возрождения правых националистических движений Европы. Напомню, что и первая мировая война и вторая были спровоцированы именно сугубо националистическими доктринами основных ее участников плюс большевистской доктриной всемирной революции во втором случае. В этой связи все последние события, связанные с «национальным вопросом» лишь приближают для Украины национальную катастрофу.