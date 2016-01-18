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Украина сама виновата

Украина сама виновата
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Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 18:39

Украина сама виновата

Вчерашнее заявление Леонида Кучмы, что Украина «оказалась на задворках» Мюнхенской конференции по безопасности, а сама Украина «никогда не была государством вполном смысле этого слова», прозвучавшее на четвертом Балтийско-Черноморском форуме «Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для Большой Европы» отражает объективную реальность, в которой Украина сама виновата.

Светлана Залищук по итогам этой конференции в своей статье для журнала «Новое время» сделала аналогичный вывод о том, что «что Украина становится заложницей коррупции не только в отношениях с иностранными инвесторами, но и в отношениях с ключевыми игроками мировой геополитики.»

Лично я скажу больше. Своими действиями Украина загоняет себя в международную изоляцию, где она останется один на один с Россией, что означает рано или поздно ее гибель как государства.

Демагогические выступления украинской власти о том, что Россия признана Украиной агрессором по сути дела есть только дымовая завеса для этой самой власти по ведению совместного бизнеса с властью российской, ведь и в Украине, и в России власть и бизнес составляют неразрывное целое.

На Мюнхенской конференции прозвучало, что мир стал нестабильнее, возросла угроза глобального конфликта, а среди, как пишет Залищук «условий, в которых Украина борется с агрессией России» (борется ли? Сергей Диккенс): «усиление позиций ревизионистов в Европе и США, рост деструктивного национализма, ослабление международных институтов.»

«Спикеры в Мюнхене констатировали,- добавляет она,- что по результатам 2017 года ухудшились отношения по линии: США – Северная Корея, Саудовская Аравия – Иран, НАТО – Россия.»

Двуличие и цинизм украинской власти, ее коррумпированность, наглость и бесстыдство уже хорошо поняли на Западе. Неслучайно выступление Порошенко на конференции проходило почти в пустом зале, да и то были представители украинской стороны.

Не могу не отметить, что политика Украины в национальном вопросе идет в русле возрождения правых националистических движений Европы. Напомню, что и первая мировая война и вторая были спровоцированы именно сугубо националистическими доктринами основных ее участников плюс большевистской доктриной всемирной революции во втором случае. В этой связи все последние события, связанные с «национальным вопросом» лишь приближают для Украины национальную катастрофу.
dikkens
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 18:49

Не Украина себя загоняет, а керманычи (они себя ещё называют "элита").
Но и народ пассивный. Но после 2 майданов и их результатов - народ разуверился в возможности изменений.

Большинство уже чувствуют как пассажиры на подбитом титанике: кто-то всё бросает и спасается (ищет место в шлюпке), кто-то мародёрит по брошенным каютам, кто-то тихо готовится к смерти в постели.
Всем очевидно, что "титаник" не спасти

Но при этом - в крахе титаника виноват не титаник, не рядовой состав, экипаж, не пассажиры, не создатели титаника - а капитан, который привёл его к гибели (ну и команда, которая отнеслась халатно)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 19:55

Re: Украина сама виновата

Именно так.
dikkens
 
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