Про це повідомив Андрій Ярмак, економіст інвестиційного відділу ФАО на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Волоські горіхи стають найприбутковышим товаром українського експорту.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 20:41
Волоські горіхи стають найприбутковышим товаром...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Волоські горіхи стають найприбутковышим товаром українського експорту.
Додано: Суб 24 лют, 2018 20:41
Як уркаіньска мафя таможні не позваляе іх вивозіть предпріятям через ґраніцу інши ніж...якісь на півдне Украіни то ясно шо монополісти оліґархи мают самий більший прібуток
Додано: Суб 24 лют, 2018 21:01
Додано: Суб 24 лют, 2018 21:21
Взяточник умеет только брать взятки, вор умеет только воровать, бандит умеет только грабить. НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ они в принципе не способны решить! у них мозги по другому устроены. и даже если б и хотел вальцман сделать что-то хорошее для украинцев - то НЕ МОЖЕТ. вальцман способен лишь лгать обманывать брать взятки и грабить
Додано: Суб 24 лют, 2018 21:22
Уже сейчас есть все признаки пузыря - через два-три года, когда станут плодоносить заложенные пару лет назад сады, цена упадет, по крайней мере, предпосылки для этого есть. Их можно будет потом не очень дорого скупить - как раз земля к тому моменту уже будет продаваться.
Хотя возможен и другой вариант. Все помнят власть, которая каждое дерево обложила налогами? Так вот...
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:32
Ахах, Украина обвалит мировой рынок орехов? Сам хоть понял что написал?
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