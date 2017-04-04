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Волоські горіхи стають
найприбутковышим товаром...

Волоські горіхи стають найприбутковышим товаром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:41

Волоські горіхи стають найприбутковышим товаром...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Андрій Ярмак, економіст інвестиційного відділу ФАО на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Волоські горіхи стають найприбутковышим товаром українського експорту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:41

Як уркаіньска мафя таможні не позваляе іх вивозіть предпріятям через ґраніцу інши ніж...якісь на півдне Украіни то ясно шо монополісти оліґархи мают самий більший прібуток
panleszek1
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:48

Який прекрасний коментар.
v_klymus
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:01

  v_klymus написав:Який прекрасний коментар.
Вы правы. Таки да и мне понравился :roll:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:21

Взяточник умеет только брать взятки, вор умеет только воровать, бандит умеет только грабить. НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ они в принципе не способны решить! у них мозги по другому устроены. и даже если б и хотел вальцман сделать что-то хорошее для украинцев - то НЕ МОЖЕТ. вальцман способен лишь лгать обманывать брать взятки и грабить
dobrotenko15
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:22

Уже сейчас есть все признаки пузыря - через два-три года, когда станут плодоносить заложенные пару лет назад сады, цена упадет, по крайней мере, предпосылки для этого есть. Их можно будет потом не очень дорого скупить - как раз земля к тому моменту уже будет продаваться.

Хотя возможен и другой вариант. Все помнят власть, которая каждое дерево обложила налогами? Так вот...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:32

  max_us_ua написав:Уже сейчас есть все признаки пузыря - через два-три года, когда станут плодоносить заложенные пару лет назад сады, цена упадет, по крайней мере, предпосылки для этого есть. Их можно будет потом не очень дорого скупить - как раз земля к тому моменту уже будет продаваться.

Хотя возможен и другой вариант. Все помнят власть, которая каждое дерево обложила налогами? Так вот...

Ахах, Украина обвалит мировой рынок орехов? Сам хоть понял что написал?
Vint
 
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