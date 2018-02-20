Про це у своєму блозі написав адвокат Сергій Тишковський.
Дивися повний текст Як повернути вилучене посвідчення водія- експерт.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 21:59
Як повернути вилучене посвідчення водія- експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як повернути вилучене посвідчення водія- експерт.
Додано: Суб 24 лют, 2018 21:59
Если человеку проще "...следует подать в Региональный сервисный центр МВД судебное решение о лишении права управления вместе с письменным заявлением с требованием вернуть водительское удостоверение. Получив письменный отказ, его можно обжаловать в окружном административном суде, обратившись с просьбой обязать полицию вернуть удостоверение водителя.", чем повторно сдать экзамен, то может он просто ПДД не знает и его правильно лишили прав ?
Додано: Суб 24 лют, 2018 23:15
если бы экзамен принимали бесплатно, то ваша точка зрения и имела б право на существование.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Суб 24 лют, 2018 23:55
Объяснили же, что требование "повторно сдать экзамен" - не законно. И не важно, что "проще", а что сложнее.
По такой логике пойти: грабят, насилуют - зачем те полиции и суды - каждому купить ствол и он сам решит свой вопрос. Проще ведь? И намного быстрее. Но, не законно.
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