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Як повернути вилучене
посвідчення водія- експерт

Як повернути вилучене посвідчення водія- експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:59

Як повернути вилучене посвідчення водія- експерт

Пропонуємо до обговорення:
Про це у своєму блозі написав адвокат Сергій Тишковський.

Дивися повний текст Як повернути вилучене посвідчення водія- експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:59

Если человеку проще "...следует подать в Региональный сервисный центр МВД судебное решение о лишении права управления вместе с письменным заявлением с требованием вернуть водительское удостоверение. Получив письменный отказ, его можно обжаловать в окружном административном суде, обратившись с просьбой обязать полицию вернуть удостоверение водителя.", чем повторно сдать экзамен, то может он просто ПДД не знает и его правильно лишили прав ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:15

  LutsMan написав:Если человеку проще "...следует подать в Региональный сервисный центр МВД судебное решение о лишении права управления вместе с письменным заявлением с требованием вернуть водительское удостоверение. Получив письменный отказ, его можно обжаловать в окружном административном суде, обратившись с просьбой обязать полицию вернуть удостоверение водителя.", чем повторно сдать экзамен, то может он просто ПДД не знает и его правильно лишили прав ?

если бы экзамен принимали бесплатно, то ваша точка зрения и имела б право на существование.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:55

  LutsMan написав:Если человеку проще "...следует подать в Региональный сервисный центр МВД судебное решение о лишении права управления вместе с письменным заявлением с требованием вернуть водительское удостоверение. Получив письменный отказ, его можно обжаловать в окружном административном суде, обратившись с просьбой обязать полицию вернуть удостоверение водителя.", чем повторно сдать экзамен, то может он просто ПДД не знает и его правильно лишили прав ?


Объяснили же, что требование "повторно сдать экзамен" - не законно. И не важно, что "проще", а что сложнее.
По такой логике пойти: грабят, насилуют - зачем те полиции и суды - каждому купить ствол и он сам решит свой вопрос. Проще ведь? И намного быстрее. Но, не законно.
EKO
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