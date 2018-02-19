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Більшість українських
таксистів працюють нелегально

Більшість українських таксистів працюють нелегально
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 01:31

Більшість українських таксистів працюють нелегально

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином працюють 95% перевізників

Дивися повний текст Більшість українських таксистів працюють нелегально.
R2
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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