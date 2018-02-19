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Більшість українських таксистів працюють нелегально
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лют, 2018 01:31
Пропонуємо до обговорення:
Таким чином працюють 95% перевізників
Дивися повний текст Більшість українських таксистів працюють нелегально
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Додано: Нед 25 лют, 2018 01:31
Вот га ды, пытаются выжить...
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