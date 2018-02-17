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Стало відомо, на яких вулицях
збільшать допустиму...

Стало відомо, на яких вулицях збільшать допустиму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 07:41

Стало відомо, на яких вулицях збільшать допустиму...

Пропонуємо до обговорення:
Так, окремими вулицями столиці можна буде їздити зі швидкістю 80 км/год вже з 1 квітня.

Дивися повний текст Стало відомо, на яких вулицях збільшать допустиму швидкість (список).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 07:41

Было бы хорошо, на тех местах знаки установить -что, можно и покудова.
сірий
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