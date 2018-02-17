Так, окремими вулицями столиці можна буде їздити зі швидкістю 80 км/год вже з 1 квітня.
Дивися повний текст Стало відомо, на яких вулицях збільшать допустиму швидкість (список).
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Додано: Нед 25 лют, 2018 07:41
Стало відомо, на яких вулицях збільшать допустиму...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, на яких вулицях збільшать допустиму швидкість (список).
Додано: Нед 25 лют, 2018 07:41
Было бы хорошо, на тех местах знаки установить -что, можно и покудова.
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