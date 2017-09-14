Держстат підрахував, скільки отримують українці

Додано: Нед 25 лют, 2018 10:29

Как бы всех это очень даже радует. Вот бы ещё инфляцию с 15% к 2,7% приструнили... Не, ни как? Олигархат обеднеет.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).