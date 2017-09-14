У Держстаті впевнені, що майже половина українців мають зарплату від 6 тисяч до 10 тисяч гривень.
Дивися повний текст Держстат підрахував, скільки отримують українці.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 10:21
Держстат підрахував, скільки отримують українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат підрахував, скільки отримують українці.
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:21
Просто шикарно.
6К-10К = 49,6%
3,2К - 6К = 43,8%
овер 10К = 23,5%
Итого провели опрос 116.9% штатных сотрудников.... Могут, когда хотят)
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:29
Как бы всех это очень даже радует. Вот бы ещё инфляцию с 15% к 2,7% приструнили... Не, ни как? Олигархат обеднеет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:16
Непонятно какую зарплату учли : с учетом премий, за вредность роботы, или сверхурочные - они учтены?
У госслужащих это может быть и больше номинала зарплаты. И выплачивается неизвестно с каких источников.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:32
В декабре зарплаты самые высокие в году, т.к. идут ++ всякие доначисления к зарплате.
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:47
Додано: Нед 25 лют, 2018 12:07
Красиво цифры подали. Процент жиров растет, но без конкретики. Судя по всему, в Госстате долго думали-гадали, как преподнести, чтобы вроде бы и рост, но нельзя было сделать поправку на инфляцию
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 25 лют, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лют, 2018 12:22
Re: Держстат підрахував, скільки отримують українці
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