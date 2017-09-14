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Держстат підрахував,
скільки отримують українці

Держстат підрахував, скільки отримують українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:21

Держстат підрахував, скільки отримують українці

Пропонуємо до обговорення:
У Держстаті впевнені, що майже половина українців мають зарплату від 6 тисяч до 10 тисяч гривень.

Дивися повний текст Держстат підрахував, скільки отримують українці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:21

Просто шикарно.
6К-10К = 49,6%
3,2К - 6К = 43,8%
овер 10К = 23,5%

Итого провели опрос 116.9% штатных сотрудников.... Могут, когда хотят)
trix_kr
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:29

Как бы всех это очень даже радует. Вот бы ещё инфляцию с 15% к 2,7% приструнили... Не, ни как? Олигархат обеднеет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:16

Непонятно какую зарплату учли : с учетом премий, за вредность роботы, или сверхурочные - они учтены?
У госслужащих это может быть и больше номинала зарплаты. И выплачивается неизвестно с каких источников.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:32

Согласно сообщению, в декабре 2017

В декабре зарплаты самые высокие в году, т.к. идут ++ всякие доначисления к зарплате.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:47

  yanyura написав: В декабре зарплаты самые высокие в году, т.к. идут ++ всякие доначисления к зарплате.

Доначисления не учитуются в статистике, только ставки
dotster
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:07

Красиво цифры подали. Процент жиров растет, но без конкретики. Судя по всему, в Госстате долго думали-гадали, как преподнести, чтобы вроде бы и рост, но нельзя было сделать поправку на инфляцию
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 25 лют, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:22

Re: Держстат підрахував, скільки отримують українці

  antey1969 написав:Красиво цифры подали. Процент жиров растет, но без конкретики. Судя по всему, в Госстате долго думали-гадали, как преподнести, чтобы вреде бы и рост, но нельзя было сделать поправку на инфляцию

Ці цифри ще до оподаткування. Реальні гроші на руки будуть "трохи" меншими.
BIGor
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