RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У смарт-контрактах на блокчейні
Ethereum виявлено понад...

У смарт-контрактах на блокчейні Ethereum виявлено понад...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:12

У смарт-контрактах на блокчейні Ethereum виявлено понад...

Пропонуємо до обговорення:
В даний час в блокчейні Ethereum працюють сотні тисяч смарт-контрактів, що керують гаманцями, токенами, додатками або використовуються для зберігання коштів.

Дивися повний текст У смарт-контрактах на блокчейні Ethereum виявлено понад 34 тисячі вразливостей.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80359
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:12

Правильнее называть большую часть из них бекдорами
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%80
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 248
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп 1, 2, 3
R2 » Чет 22 лют, 2018 11:17
22 854
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 11:30
bdfybdfy2003
Ціла армія: в Україні відкрили понад 250 тис. нових...
R2 » Сер 21 лют, 2018 19:47
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 20:42
antey1969
У месенджері Skype виявлено небезпечну вразливість
R2 » П'ят 16 лют, 2018 12:11
1 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 12:11
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4649)
25.02.2018 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.