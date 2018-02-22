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У смарт-контрактах на блокчейні Ethereum виявлено понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:12
Пропонуємо до обговорення:
В даний час в блокчейні Ethereum працюють сотні тисяч смарт-контрактів, що керують гаманцями, токенами, додатками або використовуються для зберігання коштів.
Дивися повний текст У смарт-контрактах на блокчейні Ethereum виявлено понад 34 тисячі вразливостей
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Додано: Нед 25 лют, 2018 11:12
Правильнее называть большую часть из них бекдорами
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%80
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hodkonem36
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