Список найпопулярніших в Україні електромобілів з точки зору країн їх походження являє собою строкату суміш — США, Німеччина, Італія, Велика Британія.
Дивися повний текст Де насправді вигідніше купити електромобіль.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 11:20
Де насправді вигідніше купити електромобіль
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Дивися повний текст Де насправді вигідніше купити електромобіль.
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:20
Останній абзац не зрозумів. Заміна розетки + трансорматор коштують 2000-7000$?
Де тут вигода?
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
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