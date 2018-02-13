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Де насправді вигідніше
купити електромобіль

Де насправді вигідніше купити електромобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:20

Де насправді вигідніше купити електромобіль

Пропонуємо до обговорення:
Список найпопулярніших в Україні електромобілів з точки зору країн їх походження являє собою строкату суміш — США, Німеччина, Італія, Велика Британія.

Дивися повний текст Де насправді вигідніше купити електромобіль.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:20

Останній абзац не зрозумів. Заміна розетки + трансорматор коштують 2000-7000$?
Де тут вигода?
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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