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Латвійський ABLV Bank, який у США звинувачують у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лют, 2018 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Латвійський ABLV Bank, який влада США звинуватила у відмиванні грошей, вирішив змінити модель бізнесу, зосередившись на управлінні активами, повідомив заступник голови правління банку Вадим Рейнфельд на прес-конференції в четвер.
Дивися повний текст Латвійський ABLV Bank, який у США звинувачують у відмиванні грошей, зосередиться на управлінні активами
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